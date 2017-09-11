Köy kahvehanesinde belediye meclis toplantısı

Hasan Akgün, diğer belediyelerin aksine Eylül ayı Belediye Meclis Toplantısını köy kahvesinde gerçekleştirdi. Başkan Akgün, "Gerçekler bütün çıplaklığıyla şeffaf bir biçimde halkın arasında konuşulsun istiyoruz’’ dedi.

Belediyeler yaz tatilinin ardından ilk kez meclis oturumu gerçekleştirirken, Hasan Akgün, meclis üyelerini bir köy kahvehanesinde topladı. Kamiloba köyü kahvehanesinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyeleri, Köy Muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Büyükçekmece halkına açık şekilde yapılan meclis toplantısında vatandaşları ilgilendiren konular görüşülerek, oylama ile karara bağlandı. Şeffaf ve samimi bir şekilde gerçekleştirilen meclis toplantısına, köy halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Hasan Akgün, ‘’Eylül ayı meclis toplantımızı Büyükçekmecemizin çok şirin bir mahallesi ama ben köyü demekten hala mutluluk duyduğum Kamiloba Yılmazlar Kıraathanesinde gerçekleştirdik. Çok şirin bir köy kahvesi. Köy muhtarımız Mehmet Bey de aynı zamanda meclisimizin fahri üyesidir. Hemen yan taraftaki Celaliye muhtarıyla beraber bu toplantıya katıldı. Biz böyle halkla iç içe olduğumuz zaman buralarda yalnızca gerçekler konuşulur. Biz toplantıları Belediye binalarının içinde dört duvar arasında yaptığımız sürece oraya gelecek olan tüm insanlar kadroludur ve belirli kişilerdir ama bizi burada herkes dinliyor. Kim yanlış yaparsa ülkemizin ve bölgemizin menfaatine değil de yalnızca siyasi menfaati için hareket ediyorsa ve buradaki meclis üyeliğini bu menfaatler doğrultusunda yapıyorsa halk onu burada görür ve zamanı geldiği zaman hesabını keser’’ diye konuştu.

‘’Gerçekler bütün çıplaklığıyla halkın arasında konuşulsun’’

Büyükçekmece Belediyesinin Belediye Meclis Toplantılarını köy kahvelerine, çay bahçelerine, çayırlara çimlere taşıyan ilk belediye olduğuna değinen Başkan Akgün, "Resmi meclis toplantılarımızı halkın içinde yapmaya devam edeceğiz. Gerçekler bütün çıplaklığıyla halkın arasında konuşulsun.belediyemizde hangi kararlar neden alınıyor herkes görsün. Bu davranış 42 yıllık belediyeciliği olan Hasan Akgün’ün ortaya koymuş olduğu cesur bir davranıştır. Yapmış olduğumuz hizmetlerden hiç gocunmuyorum bunu çok rahat bir biçimde söyleyebilirim. Kim hata yapıyor kim yanlış yapıyor halkımız bunu görsün ve saygı kuralları içerisinde bizi uyarsın bizlere bunu söylesin" ifadelerini kullandı.