Kozmetik estetik ve cilt bakımında yerli cihaz dönemi başladı

Kozmetik ve Güzellik Fuarı İstanbul'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ziyaretçilerin beğenisine sunulan yerli sermaye ürünü olan cihazlar göz doldurdu.

Kozmetik ve Güzellik Fuarı İstanbul'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Ziyaretçilerin beğenisine sunulan yerli sermaye ürünü olan cihazlar göz doldurdu. Fuara katılanlar, hayatın bir vazgeçilmezi olan teknolojik yazılımların, cilt bakımı ve estetik dünyasına da yansıdığını gözlemledi. Fuarda uzman estetisyenler, katılımcılara kozmetik uygulamalarda bulunarak cihazları tanıttı.

"Dövizde ki kur farklılıklarına inat yerli teknoloji"

Kozmetik ve Güzellik Fuarına katılan Dr. Özgür Koldaş, fuar ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Bu yılda güzellik ve estetik fuarı çalışmalarına başladı. Fuarda son günlerde yaşanan dövizde ki artış ve kur farklılıklarına inat, kendi teknolojilerimizi, yerli teknolojilerimizi, yerli cihazlarımızı halkımıza tanıtmaya başladık" dedi.

Akıllı cilt bakımı tedavisi

Gelişen teknoloji ile birlikte cilt bakımı tedavisinin de ilerlediğini belirten Doktor Özgür Koldaş, "Bilgisayar bazlı yazılımlar, kozmetik, estetik ve cilt bakımı dünyasına da yansıdı. Bunlara akıllı cilt bakımı tedavileri de diyebiliriz. Dokunun nem eksikliğini giderebilmek, dokudaki kaybı bilgisayar bazlı teknolojilerle dijitalize edip eksikliği giderebilmek, bir nevi teknolojiyi tedaviye katabilmek için akıllı cilt bakımı tedavilerini ve tekniklerini kazandırıyoruz".

"Dondurarak ve ısıtarak zayıflatan akıllı zayıflama teknolojisi"

"Bu yıl özellikle akıllı zayıflama teknolojileri var" diyen Dr. Özgür Koldaş, bu teknolojilerin büyük bir kısmının yerli ve milli olduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Akıllı zayıflama teknolojilerinin yanında lazer epilasyonu ve yerli üretim teknolojilerinin yer aldığı kozmetik ürünler var. Bütün bunların yanı sıra yeni gelişmelerin, yeni teknolojinin bizlere getirdiği zayıflama teknolojilerinin başında akıllı zayıflama dediğimiz tedaviler var. Bunların başında dolaşımı bozulmuş, tamamen dokunun kaybıyla dolaşımın bozulmasıyla ilgili ilerleyen hastalarımızın tedavi edilebilmesi için radyofrekans teknolojilerini basınçlarla arttırılan ve azaltılan basınçlarla dolaşımı arttıran tedaviler var. Dondurarak zayıflama, ısıtarak zayıflama gibi akıllı zayıflama teknolojileri var. Bu teknolojilerin büyük bir kısmı yerli ile milli teknoloji ve sermaye ile oluşturulmuştur. Herkesi kongremize ve fuarımıza bekleriz".