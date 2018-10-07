Kozmetik fabrikasında korkutan yangın

Ümraniye'de bir kozmetik fabrikasında, henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Olay, 00.00 saatlerinde Ümraniye, Esenevler Mahallesi Harmandalı Sokak'ta meydana geldi. Bir kozmetik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, kısa sürede fabrikaya da sirayet etti. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri yanan depoya müdahale etti. Yanan malzemelerin kimyasal olması, yangının kısa sürede geniş alana yayılmasına neden oldu.

Köpükle müdahale edildi

İtfaiye ekipleri yangının olduğu alanda geniş güvenlik önlemi alırken, yangına köpük ile müdahale etti. Yangının çıktığı alanda, itfaiye erleri yangını söndürmek için canla başla mücadele etti.

Vatandaşlar sinema seyir eder gibi yangını izledi

Yangın sonrası, çevrede ki vatandaşlar itfaiye ekiplerini müdahalesini, sinema seyir eder gibi güvenlik şeridinin dışında izledi. Bazı vatandaşların ise cep telefonu ile çekim yaptığı görüldü.

“Fabrika büyük bir tehlike arz ediyor”

Yangının çıktığı fabrikanın olduğu sokakta oturan Ali Kapan, fabrikanın daha önce de yandığını büyük bir tehlike arz ettiğini belirterek, “Kozmetik fabrikası, burası açılalı 15-20 sene oldu. Fabrika daha öne de bu şekilde tehlike arz etti. Mahalle çok tedirgin, bu fabrikanın buradan kaldırılıp başka bir yere taşınmasını istiyoruz. Yangın başlamadan önce bir duman çıktı, itfaiyeyi aradık hemen, geldiler. Hızlı bir şekilde müdahale etti. Kapıda bir görevli vardı ama o da yaralanmadan kurtuldu yangından” dedi.

Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmaların ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.