Kozmetik mağazasında yaşanan çanta hırsızlığı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızlık için ufak yaştaki çocuğun kullanıldığı görüldü.

Esenyurt’ta bir kozmetik mağazasında meydana gelen hırsızlık bu kadarına da ’pes’ dedirtti. Edinilen bilgiye göre kozmetik mağazasında alışveriş yapan kadınları hedefine alan bir hırsızlık şebekesi, bebek arabasının koluna asılan çantayı kaşla göz arasında çalıp kayıplara karıştı. Çantasının çalındığını fark eden kadının şikayeti üzerine polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Hırsızlık anı kamerada

Kameralara yansıyan görüntülerde yanındaki çocuklarla kozmetik mağazasına giren iki kadın bir süre çevreyi kolaçan ediyor. Raflara bakan bir kadının çantasının bebek arabasının koluna astığını fark eden şebeke üyeleri bebek arabasının etrafında toplandığı görülüyor. İki kadının bebek arabasının etrafında dururken ufak yaştaki çocuğun ise çantayı aldığı görülüyor. Çocuğun çantayı almasıyla iki kadın ve çocukların hızla mağazadan çıktığı görülüyor.