Kozyatağı'nda sokak hayvanları artık esnafa emanet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde yaptığı açıklamayla gündeme gelen sokak hayvanları hakları hayvanseverleri harekete geçirdi. Sokak hayvanları için önemli bir projeyi hayata geçiren hayvanseverler ilk adımı attı. Sanatçı Alex Şahin'in öncülüğünde başlayan projede sokak hayvanlarının korunması için esnaf seferber oldu. Sokaklarda yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için esnaf dükkanlarının önüne mama ve su kabı koydu. Projeye destek veren hayvanseverler ellerinde pankartlara dükkanları gezerek esnaftan sokak hayvanlarını korunmaları için söz aldı. Birçok restoran ise artan yemekleri sokak hayvanlarına vereceklerini söyledi.

Organizasyon hakkında bilgi veren Sanatçı Alex Şahin: “Bu organizasyonun 3'ncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlkini Göztepe'de yaptık, ikincisini Kartal'da yaptık, üçüncüsünü Kozyatağı'nda yapıyoruz. Anadolu Yakası'nda yaşadığım için bu organizasyonu Anadolu Yakası'nda yapıyoruz. Organizasyonumuz şöyle gerçekleşiyor. Hayvanseveler bunu her semtte, her şehirde yapabilir. Ülke geneline yayılması gerektiğini arzu ettiğimiz bir organizasyon bu. Sokak hayvanlarını esnafa emanet ediyoruz. Esnafı da burada hayvanseverlere emanet ediyoruz. Kış ayları kapımızda en çok sokak hayvanları esnafımızım kapısında geziyor. Özellikle soğuk günlerde üşüyen hayvanlar içeri giriyor. Vegan arkadaşlarımız kızacaklar ama bir steak dükkanına da biraz önce girdik. Steak dükkanlarının da ciddi bir atıkları var. Bir steakciyi hayvan dostu ilan ederek o steakcide artan yemeği sokak hayvanlarına götürmelerini sağlamak ve çok fazla ise barınaklara götürmelerini sağlamak da çok büyük bir başarı. O yüzden her işletmeyi hayvan dostu olmaya davet ediyorum. Hayvanseverlerin de o işletmelerden alışveriş etmelerini istiyorum” dedi.

Steakhouse işletme sahibi Sema İpek: “Sokak hayvanlarını esnafa emanet ediyoruz projemizde Alex Bey'in düzenlemiş olduğu bu proje destekliyoruz. Kapımızın önüne koyduğumuz su ve yemek kapını her gün dolduracağımızı taahhüt ediyoruz. Ve restorantımızdan kalan yemekleri de fazla olduğu zaman barınaklara göndereceğiz, az olduğu zaman sokak hayvanlarını vereceğiz” şeklinde konuştu.