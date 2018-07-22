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22 Temmuz 2018 13:28

KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür sınavı sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür sınavı sona erdi.

KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür sınavı sona erdi

22 Temmuz 2018 13:28


Adaylar toplam 120 sorudan oluşan sınavda ter döktü. Sınava giren adaylar, yanlarında sadece "Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik kartları" ile sınav yerine geldi. Bu yıl yapılan sınavın güzel sorulardan oluştuğunu söyleyen adaylar, matematik sorularının uğraştırıcı olduğunu söylediler.



"Tam bir Genel Kültür, Genel Yetenek sınavıydı"


Sınav sorularının güncel sorulardan oluştuğunu söyleyen Affan Akgündüz, “Sınav genel manasıyla güzel geçti. Güncel sorular olması hoşumuza gitti. Biraz matematik kısmı uğraştırdı. O da benim kendi malumatımdan dolayıdır. Türkçe soruları güzeldi. Sevdiğimiz insanlardan sorular gelmişti. Yazarlar olsun, şairler olsun. Güncel değişiklerle alakalı sorular vardı. Tam bir Genel Kültür, Genel Yetenek sınavıydı" dedi.


Başvurduğu işlerin KPSS şartı olduğu için sınava girdiğini belirten Akgündüz, “Ben ikinci defa giriyorum. Geçen seneye göre sınav daha güzeldi. Soruların verilen vakitle kafa kafaya bitmesi noktasında bir sıkıntı yaşamadım. Sınav yüzde 70-80 iyi geçti diyebilirim. Başvurduğum yerler içerisinde artık birçoğu KPSS şartı koyuyor. O yüzden girdim sınava açıkçası. Özellikle belli başlı kamusal ve özel beraber çalışan kurumlara girmek için niyet ettim" diye konuştu.


Soruların genel olarak kolay olduğunu dile getiren Nurullah Karataş ise, “Türkçe soruları kolaydı. Matematik de kolaydı ama sondaki paragraf soruları uzundu. Genel Kültür testinde de zorlanmadım. Güncel bilgiler de daha çok televizyonda gördüğümüz bilgilerden çıktı. Sınava çok iyi hazırlanamamıştım açıkçası. Sınavdan 75-80 arası bekliyorum. Hemşirelik okuduğum için tek bir tanesine giriyorum. İyi bir puan alabilirsem atanabileceğim" dedi.




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