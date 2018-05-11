Kriptopara ve gayrimenkulun birleştiği proje: ‘Breeze Coin’

Projeyi geliştiren Breeze de Mar CEO’su Gürkan Akpınar’ın açıklamalarına göre yatırımcılar satın aldıkları coinlerle projede hak sahibi olabilecekler. Söz konusu coinler 1 Haziran’da halka arz edilecek.

ABD’nin Florida eyaletinin Orlando bölgesinde hayata geçirilen Breeze De Mar projesi oluşturulan kripto para ‘Breeze Coin’ ile kriptopara sektörüne giriyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Breeze de Mar CEO’su Gürkan Akpınar, “Gerçek anlamda gerçeğe dönüşemeyen birçok coin sistemi mevcut. Biz bunun dışına çıkma kararı alarak Breeze De Mar projemize endeksli ve reel pazarda kullanılabilecek bir coin üretmeye çalıştık. Breeze de Mar Resort Hotel projesinde bu coinlerin kullanılabileceği bir para birimi oluşturmaya çalıştık. Yani Breeze Coin ile Breeze de Mar Resort Hotel’lerinde alışveriş yapılabilecek” dedi.

“Breeze Coin ile Breeze De Mar projelerinde alışveriş yapılabilecek"

Kısaca kendini tanıtan Akpınar, 1974 yılında Almanya’da dünyaya geldiğini, eğitim hayatının da doğduğu ülke Almanya’da geçtiğini söyledi. 50 yılı aşkın bir inşaat sektöründe yer edinen bir aileden geldiğini aktaran Akpınar ‘Breeze Coin’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Breeze Coin’in yeni gelişen teknoloji çağına oluşturduklarını yeni bir ürün olduğunu belirten Akpınar, “Her gün yeni teknolojilerle karşılaşmaktayız, biz de Breeze Coin’i oluştururken bu yeni teknolojilerin içerisinde yer almayı hedefledik. Coin sistemleri son yıllarda hayatımızda önemli bir unsur olarak yer alıyor. Gerçek anlamda gerçeğe dönüşemeyen birçok coin sistemi mevcut. Biz bunun dışına çıkma kararı alarak Breeze De Mar projemize endeksli ve reel pazarda kullanılabilecek bir coin üretmeye çalıştık. Breeze De Mar projesinde bu coinlerin kullanılabileceği bir para birimi oluşturmaya çalıştık. Yani Breeze Coin ile Breeze De Mar projelerinde alışveriş yapılabilecek” diye konuştu.

“Mortgage kağıtlarını coine garanti unsuru yapacağız”

Breeze Coin’in reel sektöre adapte bir sistem olacağını vurgulayan Akpınar, diğer coinlere bakıldığında çoğunluğun fon toplama amaçlı kullanıldığını söyledi. Piyasada altı boş birçok coin bulunduğunu ekleyen Akpınar, “Biz ilk önce şunu dedik, Breeze Coin, Breeze De Mar projelerinde kullanılabilecek bir para birimi haline gelmeli. Breeze De Mar projesinde topladığımız mortgage kağıtlarını coine garanti unsuru yapacağız. Bu da coinlerin yüzde 100 bir karşıtı olacağı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Breeze Coin sahiplerine payları oranında yıllık yüzde 6.5 faiz ödemesi olacağının altını çizen Akpınar, faiz ödemeleri konusunda şunları kaydetti: “Breeze de Mar projesi kapsamında yaptığımız satışlardan elimizde bulunan mortgage kağıtları var. Bu kağıtlar yıllık yüzde 6.5 faiz oranıyla 30 yıllık vadeye sahip. Biz bu kağıtları Breeze Coin’in karşılığı olarak gösterdiğimiz için aldığımız faizin tamamını coin sahiplerine ödüyoruz. Bu da reel markette bir karşılığı olduğu için Breeze Coin’in ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Breeze Coin’in birebir karşılığı mortgage kağıtlarımızdır. Mortgage kağıtlarını birebir Breeze Coin’e adapte ediyoruz. 1 Haziran’da Breeze Coin’i internet sitemizden halka arz edeceğiz. Bu 20 Haziran’a kadar sürecek. Bunun ardından Breeze Coin’i borsalara sokma çalışmalarına başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Amerika projelerinin ardından Avrupa ve Türkiye ayağımız olacak”

Akpınar son olarak, 200 milyon dolarlık bir coini piyasaya çıkaracaklarını sözlerine ekleyerek, gelecek planları hakkında şunları söyledi: “Kasım ayında Las Vegas Projesi’nin lansmanını yapacağız. Bizim dört tane ayağımız var, sonraki süreçlerde Bahamalar ve Hawaii projelerimiz var. Bu dört projeyle Amerika’daki projelerimizi tamamlamış olacağız. Bu da Breeze Coin’in değerini sürekli artıracak. Sadece Orlando projesi kapsamında 200 milyon dolarlık mortgage kağıdımız olacak bunun karşılığı olarak 200 milyon coin piyasaya sürüyoruz, dört projenin toplam kredi mektuplarına baktığınızda 1 milyar doların üzerine çıkıyor. Amerika’daki projeleri tamamladıktan sonra Avrupa ve Türkiye ayağımız olacak.”