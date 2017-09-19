Kristal Elma Festivali biletleri satışta

Kristal Elma Festivali’nin biletleri, dört ayrı kategoride satışa sunulurken, bu yıl 29 yaş altı katılımcılar için çok daha uygun fiyatlara bilet fırsatları bulunuyor.

2017 Kristal Elma Festivali’nin biletleri Biletix’te satışa sunuldu. Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen festivalde, iki gün boyunca her sektörden kreativitenin, insanlığa değer kattığı örnekler katılımcılara ilham verecek. Festival biletleri bu yıl dört farklı kategoride satışa çıkıyor. Daily Pass kategorisinde bilet alanlar, seçtikleri gün boyunca tüm konferans, atölye ve sinema gösterimleri ile ödül töreni ve partilere giriş hakkı elde edecek. Future 29 bileti alan 29 yaş altı katılımcılar, herhangi bir kısıt olmaksızın ana sahne dahil tüm içeriğe yani konferans, atölye ve sinema gösterimlerine katılabilecek. Tasarım ve uygulamada mükemmellik ödül töreni bileti, aynı zamanda, tasarım partisine katılmayı sağlayacak. Bölgelerdeki ajanslara açık olan bölge ödül töreni bileti sahipleri çok avantajlı fiyatlarla festivale ve bölge ödül törenine katılabilecek.

70’in üzerinde konuşmacı

Farklı sektörlerden, iş kollarından yerli ve yabancı konuşmacılar ’İnsanlık için Yaratıcılık’ temasının beş alt başlığında; global trendler, girişimcilik, ilham verenler, teknoloji ve reklam ekosistemi konularında katılımcılarla deneyimlerini, vizyonlarını paylaşacaklar. Konuşmacılar arasında; Gazeteci Yazar Rula Jebreal, sıradışı hayat hikayesiyle Lion filmine ilham veren Saroo, Fütürist Nörobilimci Dr. Shafi Ahmed, Araştırmacı Henry Tucker, We Are Social’dan Sam Saunders, Ali Sabancı, Ayşe Tükrükçü, Doç Dr. Itır Erhart, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Instagram’dan Donald Mac Manus gibi değerli isimler yer alacak.

Kristal Elma’da konferanslarında bu sene Serdar Kuzuloğlu, ve Yalçın Pembecioğlu moderatörlük görevini üstlenecek. Seanslarda ise komedyen Deniz Alnıtemiz, Ahu Serter, Burcu Esmersoy, Erol Batislam, Fatoş Karahasan, İsmail Seval, Özge Yılmaz, Pamir Gündüz, Sami Basut, Selda Sedes, Toygun Yılmazer ve Tuğyan Çelik konuşmacıları yönlendirecek.

Kristal Film Seçkisi çok zengin

İmaj’ın desteklediği Kristal Film Seçkisi, festivalin en önemli yenilikleri arasında yer alıyor. Festival sinema salonunda bu yıl, iki tam gün boyunca altı film gösterimi yapılacak. Festival kapsamında, Türkiye’de ilk kez gösterilecek, Dünyanın En Büyük Mimari Yapay Zeka Performansı ile Ouchhh da Kristal Elma sahnesinde olacağı bildirildi.