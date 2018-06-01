Kritik başkanlık seçiminde oy kullanmak için Hollanda’dan geldi

Türkiye, Pazar günü yapılacak olan Fenerbahçe’nin Kongresi’ne kilitlendi. Başkan Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un yarışacağı başkanlık yarışına yurtdışında yayın yapan gazeteler de büyük ilgi gösteriyor. Yurtdışında yaşayan yüzlerce Fenerbahçeli de oy kullanmak için İstanbul’a geliyorlar. ’Hedef 1 Milyon Üye’ kampanyasının Avrupa’daki en önemli temsilcilerinden biri olan Edelstaal Grup Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, sadece oy kullanmak için Hollanda’dan İstanbul’a geldiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde basında ve kamuoyunda çıkan haberlerde Ertan Torunoğulları’nın Fenerbahçe’nin yönetimine gireceği söyleniyordu. Kendisi Avrupa’daki yoğun iş programından dolayı şu anda böyle bir şey düşünmediğini ancak tüm Avrupa’da Fenerbahçe’nin elçisi olarak çalışacağını ve önümüzdeki dönemlerde Fenerbahçe’ye böyle bir konuda hizmet etmek istediğini sözlerine ekledi.

Ertan Torunoğulları, Hollanda ve Almanya’nın dışında çok sayıda kongre üyesinin İstanbul’a akın ettiğinin belirterek şunları söyledi: ’’Fenerbahçe sevgisinin adı konamaz. Başkanlar gelip geçicidir. Önemli olan Fenerbahçe’dir. Bizler Fenerbahçe’ye sahip çıkmak için dünyanın dört bir yanından sadece oy kullanmak için geliyoruz. Türkiye tarihinde bir ilk olacak. Uzun yıllardır kongre üyesiyim. Oy kullanmak için daha önce gelmiştim. Hollanda, Almanya ve Belçika’daki Fenerbahçeli arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyim. Kiminle konuşsam oy kullanmak için İstanbul’a geleceğini söylüyor. Özellikle Avrupa’dan katılımın yüzde 100’e yakın olacağını tahmin ediyorum. Gruplar halinde İstanbul’a gidiyorlar. Bazıları sadece Pazar günü gelip oyunu kullanıp geri dönecekler. Amerika’dan da gelecek olan bazı arkadaşları biliyorum. Bu heyecanı yerinde yaşamak istiyoruz’’.