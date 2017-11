Kriz döneminde vize başvuru yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Son zamanlarda yaşanan ekonomik olumsuzluklar ve dünya üzerindeki gelişmeler sebebiyle vize almak zorlaşmakta, bu da vize sürecinde daha doğru adımlar atılmasını gerektirdiğini söyleyen Eğitim Noktası YED danışmanlarından Tuğba Adacan, ülkelerden vize alınması ile ilgili açıklama yaptı.

Öncelikle bilinmesi gerekenin vize koşullarının seyahat edilen ülkeye, seyahat amacına ve başvuran kişinin şartlarına göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Adacan, “Bu yüzden, şartları doğru tespit etmeli, buna göre başvuru noksansız şekilde yapılmalı. Vize başvurusunda yüzde 100 onay aldıklarını söyleyen danışmanlık şirketlerinden özellikle uzak durulmalı. Konusunda tecrübeli danışmanlar ile çalışılmasını öneririz. Burada önemli olan, başvuruyu doğru ve eksiksiz şekilde yapmaktır. Hatalı ve eksik başvuru yüzünden kişilerin red aldığına şahit olmaktayız. Bunun yanı sıra, vizelerin onaylanacağının hiçbir zaman garantisinin olmadığını da bilmekte fayda var. Zaman zaman aynı şartları taşıdığını düşündüğünüz kişilerden biri onay alırken, diğeri red alabilmektedir” dedi.

Tuğba Adacan, vize başvurusu ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

Seyahat edeceğiniz ülkenin vize şartlarının doğru tespit edilmesi: Bu noktada kulaktan dolma veya internet üzerinden verilen her bilgiye itimat etmeyin. Sizi bu konuda doğru yönlendirecek olan danışmanlarla çalışmanız önemli. Tecrübeli danışmanlar ile çalıştığınızda, şartlarınıza uygun, en doğru evrak listesi sunulacak ve süreç sağlıklı bir şekilde başlatılacaktır.

Evrakların hazırlanması: Bu konuda konsolosluklar titiz bir şekilde evraklarınızı incelemektedir. Bu nedenle evraklarınızın eksiksiz, güncel ve sahte olmaması çok önemlidir. Evraklar doğru şekilde düzenlenmeli, evrakların tercümesi yeminli tercüman tarafından yapılmalı, başvuru formları doğru şekilde hazırlanmalıdır.

Egitimnoktasi.com.tr danışmanı Adacan vize süreciyle ilgili eksik ya da hatalı bilinen konuları şu şekilde sıraladı:

Vize başvurusuna onay alacağınızın hiçbir zaman garantisi yoktur.

Her ülkenin vize başvurusu için talep ettiği belgeler ve vize harçları aynı değildir.

Her ülkenin başvuru şekli aynı değildir. Bazı ülkeler online olarak veya posta yoluyla başvuru alırken, bazı ülkeler mülakat yoluyla başvuruları kabul etmektedir.

Her ülkenin vize başvurusu direkt olarak konsolosluklara yapılmamaktadır. Bazı konsoloslukların anlaşmalı olduğu başvuru merkezleri vize başvurularını kabul almaktadır.

Banka hesabında büyük miktarlarda para bulunması vizenizin çıkmasını sağlamaz. Burada önemli olan, gösterilen paranın mantıklı bir açıklaması olması ve diğer mali belgelerinizle tutarlı olmasıdır.

Genel olarak yapılacak vize başvurularında adayların gitmek için geçerli nedenlere sahip ve bu konuda vize memurları ikna edici olmaları, akabinde bu süreç zarfında doğacak masrafları karşılayabilecek ekonomik güce sahip olunduğunun kanıtlanması, bu iki süreç yerine getirildiğinde ise kalış sonrası ülkeye geri döneceklerini gösteren nedenlerin doğru sıralanması çok önemli olduğunu vurgulayan Tuğba Adacan, "Her şeyi doğru yapmanıza rağmen vize çıkmasının garanti olmadığı ülkemizde, her şeyin çok kolay olduğunu, vize almanın garanti olduğunu söyleyen aracı kişi veya kurumlardan da kaçınılması gerektiğinin altını çizmek gerekir. Yapılan yanlış başvuru sonrası sonucun düzeltilmesi mümkün olsa da her defasında başarı şansı azalmakta olduğu unutulmamalıdır. Her işin uzmanlığı olduğu gibi bu işin de uzman eller tarafından doğru şekilde doğru beyanlarla kurallarına göre yapılması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.