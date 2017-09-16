Kübranur Esir, bronz madalya aldı

Slovenya’nın Maribor kentinde yapılan Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda ferdi müsabakalar sona erdi. +78 kiloda Kübranur Esir, Polonyalı Anita Formela ile yaptığı üçüncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece Türkiye ferdi müsabakaları 1 altın, 1 bronz ve 1 beşincilikle tamamladı. Ferdi sıralamasında Türkiye, genelde 6. kadınlarda ise 4. basamakta yer aldı.

Şampiyonanın son gününde takım müsabakaları yapılacak. Türkiye takım müsabakalarına erkeklerde katılmazken, kadınlarda tam kadro oldukları için katılacak.

+78 kiloda Kübranur Esir Litvanyalı Justina Kmieliauskaite karşısında normal süresi berabere biten karşılaşmanın golden skor’unda waza-ari ile 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kübranur, Rus Anna Gushcina’a yenilerek repesaja kaldı. Hırvat Katarina Vukovic’i 2 dakika 13 saniyede İpponla yenen Esir, bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı. Akşam seansında Polonyalı Anita Formela karşısında çok hareketli bir mücadele ortaya koyan Kübranur Esir, rakibinin sağlık sorunları nedeniyle müsabakadan diskalifiye edilmesiyle bronz madalyayı boynuna taktı

Kadınlarda 63 kiloda mücadele eden Minel Akdeniz, 1. turda, 70 kiloda Semanur Erdoğan ise turda elendi.

Ferdi müsabakalarda tatamiye çıkan tek erkek judocu Furkan Güner oldu. +100 kiloda ilk turu bay geçen Güner 2. turda elendi.

Takım yarışları

Öte yandan şampiyonanın son gününde kadın ve erkek takım müsabakaları yapılacak. Türkiye erkeklerde takım eksik olduğu için katılmayacak. 14 ülkenin iştirak edeceği kadınlarda Türkiye’nin 1.turdaki rakibi Karadağ olacak. Maçın kazanılması durumunda ise Fransa-Macaristan müsabakasının galibiyle karşılaşacak.