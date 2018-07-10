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10 Temmuz 2018 15:38

Kubuş: "VDK ile önemli bir adım atılmıştır"

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, "2011 yılında Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) kurulmasıyla ülkemizde önemli bir adım atılmıştır" dedi.

Kubuş:

10 Temmuz 2018 15:38



Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın yedinci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş imzasıyla yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada; "10 Temmuz 2011 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üstün öngörü ve kararlılığı ile kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 7’ncı yılını doldurmuştur" denildi.



Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Özgür Kubuş, "Tüm gelişmiş ekonomilerin ve ileri demokrasilerin ortak özellikleri vergi bilinci ve etkin vergi denetimidir. Bu anlamda 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK) kurulmasıyla ülkemizde önemli bir adım atılmıştır" şeklinde konuştu.



"Terör örgütlerinin mali kaynaklarını vergi müfettişleri inceliyor"


Terörle mücadelede vergi müfettişlerinin önemli görevlerde bulunduğunun altını çizen Kubuş, "Terör örgütlerinin mali kaynaklarının kesilmesi, terörizmle mücadelede etkin bir yöntemdir. Bu bağlamda vergi müfettişleri; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kurulan komisyonlara Başkanlık yapmakta, görevin niteliği gereği gizlilik gerektiren pek çok incelemeyi yürütmektedirler" diye konuştu.



"Zorunlu rotasyon motivasyonu düşürmektedir"


Vergi müfettişlerinin zorunlu rotasyon uygulamasından rahatsızlığını belirten Kubuş, "Kendilerine tevdi edilen görevleri layıkıyla yerine getiren vergi müfettişleri, Vergi Denetim Kurulu’nun yedinci yılında halen kamuda zorunlu yer değiştirmeye tabi tek müfettiş unvanına sahip olmaktan rahatsız olmaktadırlar. Zorunlu yer değiştirme, vergi müfettişlerinin moral ve motivasyonunu düşürmekte, gelecek planı yapmalarını güçleştirmektedir. Kamu hizmetinin etkin, verimli ve kesintisiz verilebilmesi açısından önümüzdeki günlerde zorunlu yer değiştirme konusunda düzenlemeler yapılacağı hususunda inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.



"Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında başarılar dileriz"


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında başarılar dileriz".




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