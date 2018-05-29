Küçük çocuk cami kapısının altında kaldı

Kapının altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Güngören Merkez Mahallesi’nde bulunan Fetih Camii’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Arkadaşlarıyla birlikte camiye giden Mehmet Kardaş, bahçede bulunan sürgülü demir kapıya tırmandı. Kilolarca ağırlıktaki demir kapı 11 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi. Küçük çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla kapının altından çıkarıldı. Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talisiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay sırasında orada olan çocuklar, "Çocuk demirle oynuyordu, sonra demirin üzerine çıktı. Demir çocuğun üzerine düştü. Polisler geldi, ambulans geldi. Kalbi durmuştu. Hastaneye götürdüler" şeklinde konuştular.