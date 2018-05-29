Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 15:21

Küçük çocuk cami kapısının altında kaldı

Güngören’de bir caminin demir kapısı 11 yaşındaki küçük çocuğun üzerine devrildi.

Küçük çocuk cami kapısının altında kaldı

29 Mayıs 2018 15:21

Kapının altında kalan çocuk hayatını kaybetti.


Güngören Merkez Mahallesi’nde bulunan Fetih Camii’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Arkadaşlarıyla birlikte camiye giden Mehmet Kardaş, bahçede bulunan sürgülü demir kapıya tırmandı. Kilolarca ağırlıktaki demir kapı 11 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi. Küçük çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla kapının altından çıkarıldı. Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talisiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Olay sırasında orada olan çocuklar, "Çocuk demirle oynuyordu, sonra demirin üzerine çıktı. Demir çocuğun üzerine düştü. Polisler geldi, ambulans geldi. Kalbi durmuştu. Hastaneye götürdüler" şeklinde konuştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç