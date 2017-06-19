Küçük Yağmur’un hayalleri gerçek oldu

Küçük Yağmur, “Çok mutluyum. En çok Boğaz köprüsünü görmek istiyorum. Buraya geleceğimi düşünemiyordum, imkanlarımız yoktu ama hayallerim gerçekleşti” dedi.

Kızının İstanbul ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görme hayalini evinde kendi imkanlarıyla yaptığı maket ile gideren baba Aydın Güder ve kızı Yağmur’un hayalini İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Yapılan haberin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatı ile baba kız Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferi ile İstanbul’a getirildi. Uçaktan indikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul hayranı Yağmur, “Çok mutluyum. En çok Boğaz köprüsünü görmek istiyorum” diyerek duygularını ifade etti.

4 gün boyunca İstanbul da kalacak olan baba kıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve diğer yetkililerin eşlik edeceği öğrenildi.

"Herkese çok teşekkürler"

Öğlen saatlerinde kızı Yağmur ile İstanbul’a gelen baba Aydın Güder, "Kızım gibi İstanbul’u görmek isteyen tüm çocukları umarım davet edersiniz. Sağ olsunlar kızımın hayalini gerçekleştirmek isteyen birçok kurum bizzat benimle iletişime geçti. Hepsinden Allah razı olsun. Kızımın hayalini gerçekleştirecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş’a çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kızını çok sevdiği için böyle bir şey yaptığını ifade eden baba Aydın Güder, “Bir gün bana ’Baba Boğaz Köprüsünü görmek istiyorum’ dedi. Bende kızım imkanımız yok ama ben sana burada aynısını yaparım dedim. İstanbul’a gelme haberini duyunca inanır mısınız sevinçten uyumamış. Lunaparka ve tarihi yerlere de gitmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Haberin medyada yer almasının ardından çok sayıda insanın kendisini aradığını söyleyen baba Güder, “Dün ve önceki gün 70’e yakın iş adamından teklif aldım. Çok insan telefon açtı, Allah hepsinden razı olsun. Çok duyarlı bir milletimiz var” dedi.

“İmkanlarımız yoktu ama hayallerim gerçekleşti”

Uçağa daha önce binmediğini söyleyen küçük Yağmur ise uçağa binmenin zevkli olduğunu söyledi. Küçük Yağmur sözlerine şöyle devam etti: “Ben 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü televizyonda gördüm çok merak ettim. Sonra babama söyledim. Babamda bana onun maketini yaptı. Babam maket yapınca çok sevindim. İstanbul’da köprü dışında müzeyi, lunaparkı ve akvaryumu görmeyi istiyorum. Buraya geleceğimi düşünemiyordum, imkanlarımız yoktu ama hayallerim gerçekleşti.”

“Yağmur’un İstanbul hayali"

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oturan Güder ailesinin, ikinci sınıf öğrencisi kızları Yağmur, babasına İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü çok merak ettiğini ve gidip görmek istediğini söylemiş ve kızının bu isteğini yerine getirememenin üzüntüsünü yaşayan baba Aydın Güder, çareyi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün maketini yaparak bulmuştu. Kendi imkanları ile köprü maketine ışık ve ses sistemini yerleştiren baba Güder, geceleri kızı Yağmur ile beraber martı sesleri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü izliyordu.