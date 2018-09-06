Küçük Yağmur’un velayeti geçici süreliğine babaya verildi

Bağcılar’da geçtiğimiz günlerde annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur’un görüntüsü tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu. Geçici velayeti annesine verilen Yağmur icra memurlarınca zorla babası Metin Çorlu’dan alınmış, olaydan sonra bakanlık harekete geçmişti. Olayın ardından küçük Yağmur, adliyeye gelerek pedagog eşliğinde ifade vermişti. İcralık çocuk olayında gündeme gelen ve babasından ayrılmak istemeyen küçük Yağmur’un velayeti geçici süreliğine baba Metin Çorlu’ya verildi. Küçük Yağmur’un babasıyla Bakırköy Adliyesinden ayrıldığı anlar ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları tarafından kaydedildi.