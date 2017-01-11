Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 10:10

Küçükçekmece Belediyesi Kış Spor Oyunları başladı

Küçükçekmece Belediyesi Kış Spor Oyunları başladı

11 Ocak 2017 10:10

Küçükçekmece Belediyesi’nin sitelerde komşuluk ilişkilerini artırmak, birlik ve beraberliğe katkı sağlamak, ortak paydaları çoğaltmak ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmek amacıyla başlattığı 2017 Kış Spor Oyunları, Atakent Güneş Park Sitesi’nde başladı. Masa tenisi, yüzme, satranç ve tavla turnuvaları renkli görüntülere sahne oldu.
7’den 70’e herkesin spor yapması amacı için sportif faaliyetleri sitelere taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, site sakinlerini eğlenceli bir ortamda bir araya getirdi. Atakent Güneş Park Sitesi’nde, site sakinleri; gerçekleştirilen turnuvalarda masa tenisi, yüzme, satranç ve tavla turnuvası dallarında hünerlerini sahneledi.
Turnuvalar sonunda, oyunlarda dereceye girenlere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Oktay Kurt, Atakent Güneş Park Evleri Yönetim Kurulu Başkanı Perihan Durmaz ve site yöneticileri tarafından kupa ve madalyaları verildi.
Tavla Turnuvası; 1.Edip Saltoğlu, 2.Murat Müsellim, 3.İbrahim Uğur Çelen. Satranç Turnuvası; 1.İbrahim Bilge Ulusever, 2.Alp Kaan Özdemir ve Mehmet Ulusever, 3.Ahmet Mirza Tosun. Masa Tenisi Turnuvası; 1.Volkan Şimşek, 2.Cengiz Çubukcu, 3.İbrahim Bilge Ulusever, Yüzme Turnuvası; 1.Ulaş Pınarbaşı, 2.Erol Korkmazoğlu, 3.Kerem Ali Çubukcu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç