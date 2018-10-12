Küçükçekmece Belediyesi, kültür sanat sezonu açılışını Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın türküleriyle başlatacak.

Programda Usta Sanatçı Ertaş'ın unutulmaz eserleri Küçükçekmece'de yankılanırken, hayatını anlatan belgesel ve sergide onu tanımak isteyenlere rehberlik edecek.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür Sanat Sezonu açılışında Neşet Ertaş'ı anacak Cennet Kültür Merkezi'nde Ertaş'ın türkülerinin seslendirileceği konser programında ise İsmail Altunsaray, Fatma Aydoğan ve bu sene Kültür Bakanlığı'nca en iyi Neşet Ertaş yorumcusu ödülünü kazanan Erkut Özkan sahne alacak ve katılımcılara unutulmaz bir gece yaşatacak.