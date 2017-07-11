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11 Temmuz 2017 10:03

Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Şenlikleri başladı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Şenlikleri başladı.

Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Şenlikleri başladı

11 Temmuz 2017 10:03


Küçükçekmece Belediyesi, Siteler Gençlik ve Spor Yaz Şenlikleri’nin startını Atakent Mahallesi’nde çeşitli etkinliklerle verdi. Şenliklere, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürü Oktay Kurt, Atakent 3.Bölge Site Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayan ve site yönetimi ile beraber çok sayıda site sakini katıldı. Site sakinlerinin komşuluk ilişkileri yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanda da gelişmelerini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, ilk olarak Atakent 3.bölge yürüyüş yolunda gerçekleştirildi. Yürüyüş yolunda organize edilen Siteler Gençlik ve Spor Yaz Şenlikleri’nde langırt, şişme oyun parkı, penaltı atış şişme oyun parkı, ayak bilardosu, survivor parkuru, masa tenisi ve langırt gibi eğlence aletleriyle site sakinleri iki gün boyunca keyifli vakit geçirdi.




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