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20 Eylül 2017 09:33

Küçükçekmece Belediyesinden Gaziler Günü’ne özel program

Gaziler Günü dolayısıyla gazileri düzenlenen yemekte ağırlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Vatan ve bayrak öyle mukaddes şeyler ki eğer onlar olmazsa bizim kutsal saydığımız değerlerimizi korumak da mümkün olmayacak" dedi.

Küçükçekmece Belediyesinden Gaziler Günü’ne özel program

20 Eylül 2017 09:33


Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ile birlikte 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda program düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan yemeğe, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Garnizon Komutanı Albay Cem Şen ile gaziler ve şehit aileleri katıldı. Gaziler için düzenlenen özel programda vatan uğruna şehit düşen kahramanlar için Kur’an-ı Kerim okundu. Başkan Karadeniz, yemekte ağırladığı gazilerle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti.



"Vatanın ve bayrağın ne demek olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz"


Başkan Temel Karadeniz, yaptığı konuşmada şehitlere minnettar olduğunu dile getirerek, “Allah bize bu gazilik ve şehitlik ruhunu hiç unutturmasın. Gerçekten hepimiz vatanın ve bayrağın ne demek olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Vatan ve bayrak öyle mukaddes şeyler ki eğer onlar olmazsa bizim kutsal saydığımız değerlerimizi korumak da mümkün olmayacak. Eğer şu an da Müslüman olmaktan gurur duyuyorsak Müslümanlığımızı bu topraklara ve bayrağa borçluyuz. Başka yerlerde Müslüman olabiliriz belki ama biz olsak bile çocuklarımız olmaz. Çocuklarımız olsa torunlarımız olmaz. Bugün olsa yarınımız olmaz. 3 kişi olsa 10 kişi yine olamaz. O yüzden bizim en kutsal saydığımız şeyleri, namusumuzu korumak için mutlaka ve mutlaka vatanımızın ve bayrağımızın olması lazım” diye konuştu.




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