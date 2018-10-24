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Küçükçekmece Belediyesinden POMEM hazırlık kursu

Küçükçekmece Belediyesi, polis olmak isteyen gençlere ücretsiz olarak verdiği ‘POMEM Hazırlık Kursları’ ile destek olmaya devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi, polis olmak isteyen gençlere ücretsiz olarak verdiği ‘POMEM Hazırlık Kursları' ile destek olmaya devam ediyor.


Küçükçekmece'de Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına hazırlanan polis adayı gençlere Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde ücretsiz eğitim desteği veriliyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz öncülüğünde başlatılan ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde ücretsiz olarak devam eden POMEM hazırlık kursları, polis olmak isteyen gençlerin umudu olmaya devam ediyor. Arif Nihat Asya Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda devam eden kurslarda polis adayı gençler alanında uzman eğitmenler eşliğinde tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri ile diril, koordinasyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda sınavlara hazırlanıyor. 2016 yılında başlayan kurslara bu yıl 45 polis adayı genç katıldı. Gençler alanında uzman eğitmenler eşliğinde POMEM kurslarından yararlanmaya devam ediyor.

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