Küçükçekmece Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

En prestijli yerel yönetim ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, Beşiktaş’ta düzenlenen dev organizasyonda sahiplerini buldu. 9 farklı kategoride düzenlenen yarışmada seçkin projeler yarıştı. Geleneksel Sanatlar Akademisi Projesi ile yarışmaya katılan Küçükçekmece Belediyesi, de ödüle layık görülen belediyeler arasında yer aldı. Geleneksel sanatların geleceğe taşınması aracıyla hazırlanan proje, ilçede sanata ilgi duyan vatandaşları ağırlıyor. Ayrıca sanat yeteneğini keşfetmek isteyen vatandaşlarda akademi de eğitim alarak geleneksel sanatları yarınlara taşıyor.

"Geleneksel sanatlarımızı bütün dünyaya anlatmamız, sevdirmemiz gereken sanatlar"

Geleneksel Sanatlar Akademisinin önemli bir amaca hizmet ettiğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, geleneksel sanatların tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi. Karadeniz, "Küçükçekmece Belediyesi olarak özellikle kültür sanat kategorisinde ödül almak bütün Küçükçekmeceliler, gibi beni de sevindirdi. Burada büyük pay sahibi olan akademimizin kadrosu. Hocalarımız da çok teşekkür ediyorum. Geleneksel sanatlarımızı bütün dünyaya anlatmamız, sevdirmemiz gereken sanatlar. Bunların maalesef üzeri külleniyor. Unutturulmaya çalışılıyor. Biz kurduğumuz akademiyle gerçekten önemli şeyler yapıyoruz“ dedi.