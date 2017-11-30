Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 17:14

Küçükçekmece Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

Küçükçekmece Belediyesi, Geleneksel Sanatlar Akademisi projesiyle Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülüne layık görüldü.

Küçükçekmece Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

30 Kasım 2017 17:14


En prestijli yerel yönetim ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, Beşiktaş’ta düzenlenen dev organizasyonda sahiplerini buldu. 9 farklı kategoride düzenlenen yarışmada seçkin projeler yarıştı. Geleneksel Sanatlar Akademisi Projesi ile yarışmaya katılan Küçükçekmece Belediyesi, de ödüle layık görülen belediyeler arasında yer aldı. Geleneksel sanatların geleceğe taşınması aracıyla hazırlanan proje, ilçede sanata ilgi duyan vatandaşları ağırlıyor. Ayrıca sanat yeteneğini keşfetmek isteyen vatandaşlarda akademi de eğitim alarak geleneksel sanatları yarınlara taşıyor.



"Geleneksel sanatlarımızı bütün dünyaya anlatmamız, sevdirmemiz gereken sanatlar"


Geleneksel Sanatlar Akademisinin önemli bir amaca hizmet ettiğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, geleneksel sanatların tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi. Karadeniz, "Küçükçekmece Belediyesi olarak özellikle kültür sanat kategorisinde ödül almak bütün Küçükçekmeceliler, gibi beni de sevindirdi. Burada büyük pay sahibi olan akademimizin kadrosu. Hocalarımız da çok teşekkür ediyorum. Geleneksel sanatlarımızı bütün dünyaya anlatmamız, sevdirmemiz gereken sanatlar. Bunların maalesef üzeri külleniyor. Unutturulmaya çalışılıyor. Biz kurduğumuz akademiyle gerçekten önemli şeyler yapıyoruz“ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç