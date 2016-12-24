Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Camii açıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Camii, geniş bir katılımla açıldı.

Açılış törenine, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Metiner ve Abdullah Başçı, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Rabbim acı çeken Müslümanlara merhamet etsin"

Mevlana Camii açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Öncelikle bir kez daha şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm dünyada Müslümanların çekmiş olduğu sıkıntıların en kısa sürede sona ermesini diliyorum" dedi.

Ülkedeki birlik ve beraberlik ortamının daim olmasını temenni ettiğini de ifade eden Başkan Karadeniz, "Allah, bizlere camilerimizi güzelleştirdiğimiz gibi kendimizi de güzelleştirmek için güç versin. Rabbim bizlere camilerimize yakışır imanlar nasip etsin. Küçükçekmece Belediyesi olarak camilerimizi yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Macera parkı da açılacak"

Başkan Karadeniz, katılımcılara Macera Parkı’nın resmi açılış müjdesini de verdiği konuşmasında, "Soğuksu mevkiinde bulunan Macera Parkımız tamamlandı. İnşallah bir an önce parkın biraz altına yapmış olduğumuz sosyal tesislerimiz de vatandaşlarımızın hizmete girecek. Sizden aldığımız destekle Küçükçekmece için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.



"Olumsuz propagandalara izin vermeyin"

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ise, böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdikleri için Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür ederek, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Şehitlerimiz geliyor. Şehitlerimize rahmet, yararlılara acil şifalar diliyorum. Dışarıdan ve içeriden bu coğrafya kuşatılmış durumda. Amaçları bu ülkenin beraberliğini bozmak ama bozamayacaklar. Bu mücadelenin de bir nedeni var. Bu coğrafya birçok şehit vermiş ancak bir karış toprağını vermemiştir. Son günlerde Suriye’de yaşanan olayları izliyoruz. İnanın bu ülkenin bu milletin bu ümmetin bir dostu yok. Birlik, beraberlik bize en fazla bugün lazım. Bu birlik ve beraberliği koruyacağız ve geleceğimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Amaçları burayı da Suriye’ye çevirmekti. Ancak bunu başaramadılar, başaramayacaklar. Sizin sayenizde başaramayacaklar. Sizden isteğim olumsuz propagandalara izin vermeyin" ifadelerini kaydetti.



"Çanakkale’de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz"

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de, "Müminler birbirinin kardeşleridir ve bir safta bulunurlar. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Allah’ın ipine sımsıkı sarıldığımız gibi birbirimize de sımsıkı sarılacağız. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. Vatan, ülkemiz tehdit altında. Yeni bir milli mücadeleden geçiyoruz. Şehitlerimiz bizim kılavuzumuzdur. Rabbim bize de şehit olmayı nasip etsin. Vatanımız olmazsa imanımız, namusumuz olmaz. Ülkemizi parçalamalarına izin vermeyeceğiz. Çanakkale’de izin vermedik, bugün de izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya da, Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Bu millet 35 kilometre kare alan için Çanakkale’de 250 bin şehit verdi. Sanıyor musun ki sana bu ülkenin tek bir karış toprağını verecek. Asla boyun eğmeyeceğiz. Fırsat vermeyeceğiz. Kimse bizi Sevr’e döndüremeyecek. Askerimize, polisimize Rabbim güç versin. Burunları bile kanamasın inşallah" dedi.

Program sonunda Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel tüm şehitler için dua okudu. Akşam ise, Dursun Ali Taşçı tarafından "Hz Mevlana’da Aşk-ı İlahi" başlıklı söyleşi gerçekleşecek.



Mevlana Camii

Osmanlı mimarisine uygun olarak yaptırılan, 32 metre yüksekliğinde iki minareli ve 4 adet küçük 1 adet bin 41 santimetre çapında ana kubbeli camide; gasilhane, bay-bayan WC ve abdest alma yerleri bulunuyor. 800 kişi kapasiteli camide, ısınma ve 7/24 sıcak su, yerden ısıtma bulunuyor.