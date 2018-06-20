Küçükçekmece’ de yöresel festival zamanı

Festivale katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Küçükçekmecelilere hizmet etmek bizim için bir şeref “ dedi.

Küçükçekmece’de yaz aylarının gelmesiyle beraber festivallerde başladı. Küçükçekmece Belediyesi’nin bu sene ’Yöresel Festivaller’ konseptiyle düzenlediği etkinliklerde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleştirilen festivalde yöresel müziklerin yanı sıra pek çok yöresel lezzette Küçükçekmecelilerle buluştu. Onur Şan’ın sahne aldığı festivalde Selahattin Alpay, Grup İmera ve Rumeli Ekrem gibi ünlü sanatçılar hayranlarıyla buluşacak. Festival kapsamında değişik günlerde düzenlenecek olan İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Balkan-Trakya günlerinde yerel ve ulusal bir çok sanatçı da sahne alacak. İlki İç Anadolu günü olarak yapılan festival açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Karadeniz Küçükçekmecelilere hizmet etmenin bir şeref olduğunu dile getirdi.

“ Borusan Kavşağı’ndan Basın Ekspres’e kadar yolumuz gidiş dönüş olarak hazırlanacak “

İkitelli İETT Garajı’nın arkasına yapılacak olan pazar yeri ile ilgili ihaleyi gerçekleştirdiklerini ve çok yakında Küçükçekmecelilere armağan edeceklerini dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz " Ramazan’ı burada sizlerin coşkusuyla yaşadık. Ama burası sadece bir meydan değil. Bulunduğumuz alanın ardında 3 katlı bir otopark ve İstanbul’un kamu eliyle yapılmış en büyük pazar alanı var. Bildiğiniz gibi böyle bir alanı Tevfikbey Mahallemizde inşa ediyoruz. Yakında orası da açılacak. Halkalı Mahallemizdeki bir pazar yeri hemen seçimlerden sonra açılacak. Sultan Murat Mahallemizde yine böyle güzel bir pazar yerini birlikte Küçükçekmece’ye armağan ettik. Cennet Mahallemizde bir pazar yeri şu anda yine bu şekilde sene sonunda orada da böyle bir meydanımız olacak. İkitelli bölgesinde İETT Garajı’nın hemen arkasında altıncı pazar yerimiz ile ilgili şu anda ihalesini yaptık ve yakında orayı da Küçükçekmecelilere armağan edeceğiz. Öğretmen evimiz bitti. Çok yakında bu yıl içerisinde Borusan Kavşağı’ndan Basın Ekspres’e kadar yolumuz gidiş dönüş olarak hazırlanacak. Eski Nursu Otopazarı diye bilinen yerde yol çalışmaları başladı. Zannediyorum Ekim ayına yetişmiş olacak. Yeni yaptığımız semt konaklarıyla, sosyal tesislerimiz ile Küçükçekmeceliye hizmet etmek bizim için şeref " diye konuştu.