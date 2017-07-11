Küçükçekmece demokrasi nöbetine hazır

Küçükçekmece Belediyesi hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz’un unutulmaması ve unutturulmaması adına bir dizi etkinlik düzenliyor. 11 Temmuz günü ilçede başlayacak anma etkinlikleri, 16 Temmuz sabahı sona erecek.

15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ziyaret edilecek

Küçükçekmece’de anma etkinlikleri, darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başlayacak. Ardından Cennet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cami’de 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim ve mevlit okutulacak. Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı ise 15 Temmuz’un simgesi olan fotoğrafların yer aldığı sergiye ev sahipliği yapacak.

Gaziler derneğine ziyaret ve yemek organizasyonu

Etkinlikler kapsamında Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve beraberindeki ilçe protokolü 15 Temmuz Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, 15 Temmuz gazileriyle yemek organizasyonunda bir araya gelecek.

Halkalı Şeref Meydanı’nda vatandaşlar nöbet tutacak

İlçede 15 Temmuz darbe girişiminin sembol mekanlarından olan 15 Temmuz Halkalı Şeref Meydanı’nda etkinlikler gece yarısına kadar devam edecek ve 15 Temmuz gecesi sabaha kadar tutulacak nöbetle sona erecek. Meydan; Harun Beyaz, Grup Yürüyüş, Adem Sevgi, Saleh Sabr, Tuncay Okutan, Eşref Ziya ve Ahmet Şafak’ın konserlerine ev sahipliği yapacak. Sanatçılar, ilahi, marş ve ezgilerle 15 Temmuz şehitlerini anacak.

İlçede anma etkinlikleri 15 Temmuz gecesi yoğunlaşarak devam edecek. Tarihçi -yazar Lokman Yıldız ‘15 Temmuz’ konulu söyleşi ile vatandaşla buluşacak. Küçükçekmeceliler, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’ndan 15 Temmuz Şeref Meydanı’na yürüyüş korteji ile gelerek, sabaha kadar meydanda nöbet tutacak. 16 Temmuz sabahı ise sabah namazının eda edilmesinin ardından anma etkinlikleri sona erecek.

“Cumhuriyetimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için nöbette olacağız”

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Allah, 15 Temmuz gecesi vatanı için canını veren tüm yiğitlerimizden razı olsun. Onlar olmasaydı 16 Temmuz sabahı Türkiye için kapkaranlık olacaktı. 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz için o gece yaşananları unutturmamak bizlerin görevidir. Bu hain girişimin yıldönümünde bizler Küçükçekmeceliler olarak, yine tek yürek olacağız. İlçemizde sembol mekanlardan olan 15 Temmuz Halkalı Şeref Meydanı’nda Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için vatandaşlarımızla birlikte nöbette olacağız” diye konuştu.