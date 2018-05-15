Küçükçekmece Gölü’de renk şöleni

Göl kenarı boyunca dizilen tuvaller ve rengarenk resimler göl kıyısında hoş görüntüler oluşturdu.

Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Dünya Başkenti’ İstanbul konulu resim yarışması kapsamında Küçükçekmece Gölü’nde renk cümbüşü yaşandı. İki bin çocuğun canlı resim performansıyla gerçekleşen yarışmada çocuklar, hayallerindeki İstanbul’u resmetti.

“Çoçuklarımız sanata yakın durmalı"

Etkinliğe katılan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “ Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ İstiyoruz ki, çocuklarımız 3 boyutlu olarak yetişsin. Yani sporun ve sanatın bir dalıyla ilgilenip, bir de yabancı dil bilsinler. Kendilerini geliştirsinler. Öğrencileri motive etmek ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlediğimiz yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Çocukların kendi kültürlerini ve dünyalarını resim yoluyla ifade edebilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan 1. Sınıf öğrencisi Aleyna Şimşek, “Hayalimdeki İstanbul’u resmediyorum. Göl, ağaç, çiçekler ve kuşlar doğayı çok seviyorum. Burada arkadaşlarımla çok keyifli vakit geçirdim” dedi. Halide Edip Adıvar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rukiye Şevval Düzgören ise resim yapmayı çok sevdiğini söyleyerek, “ Resim yapmak beni çok rahatlatıyor. Çeşitli yarışmalarda derecelerim de var. Çok yakında sınava gireceğim. Bu etkinlik beni fazlasıyla motive etti. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

İstanbul ve doğayı çizdiler

Küçükçekmece’den 40 ilkokul, 40 ortaokul olmak üzere iki bine yakın öğrencinin katılım sağladığı yarışmada öğrenciler İstanbul ve doğa konulu resimler çizdi. Tuval üzerine akrilik boya ile çalışan çocuklara resim malzemeleri de ücretsiz olarak dağıtıldı. Resim yarışması sonunda dereceye giren sekiz öğrenci ve sekiz öğretmen Bosna Hersek gezisi, sekiz öğrenci tablet, sekiz öğrenci de bisiklet ile ödüllendirilecek.