Küçükçekmece okullar arası ödüllü yarışmalar başlıyor

Devlet ve Özel (ilk-orta-lise) okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik olarak 6 dalda yapılacak yarışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya ilçede eğitim veren devlet ve özel okulların temsilcileri katıldı. Küçükçekmece ilçe sınırları içinde eğitim gören öğrencilerin katılabileceği yarışmaya konu seçimi ve soruna yaklaşım açısından özgünlük şartı aranıyor. Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel ilkokullarda (3., 4. sınıflar), ortaokulda (5., 6., 7., 8. sınıflar) ve lisede (9., 10., 11., 12. sınıflar) okuyan öğrenciler katılabilirken, katılımcılar yarışmaya tek bir eserle katılabilecek.

Yarışma konuları ise şu şekilde:

"İstanbul" konulu güzel şiir okuma yarışması, Küçükçekmece dahilerini arıyor yarışması, Mangala turnuvası, "Kainatın efendisi Peygamber efendimiz" konulu kompozisyon yarışması, "Şehitler ölmez" resim yarışması, ses yarışması."

Yarışmalarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarışmaya katılan eserlerin kullanım hakkı, Küçükçekmece MEM ve Küçükçekmece Belediyesine ait olacak. Yarışmaya katılan eserin daha önce benzer yarışmalara katılmamış olması gerekmektedir. Yarışmanın herhangi bir aşamasında başka yarışmalara katıldığı tespit edilen eserler elenmektedir. Kompozisyonlar, katılımcının kendi el yazısıyla yazım kurallarına uygun ve okunaklı bir şekilde yazılacak ve iki sayfayı geçmeyecektir. Yarışmaya grup şeklinde katılmak serbesttir. Ödül grubu kuran kişiye verilecektir. Tüm kostüm ve enstrümanlar yarışmacılar tarafından karşılanacaktır. Grubun diğer üyeleri madalyayla ödüllendirilecektir. Elektronik kayıt sırasında grup adı altında grup üyelerinin kimlik bilgileri girilecektir.Yarışma kategorileri, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Pop Müziği, Türk Rap Müziği olacaktır."