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Küçükçekmece'de 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

İstanbul polisi, Küçükçekmece’de bir apartman dairesinin bodrum katına yaptığı operasyonda 10 ton sahte deterjan ve deterjan yapımında kullanılan madde ele geçirdi.

İstanbul polisi, Küçükçekmece'de bir apartman dairesinin bodrum katına yaptığı operasyonda 10 ton sahte deterjan ve deterjan yapımında kullanılan madde ele geçirdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi Halkalı Altınşehir İstanbul Caddesi'nde bir evin bodrum katına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda evin bodrumunda sahte deterjan üretildiğini tespit eden polis ekipleri, 10 ton sahte deterjan ve deterjan yapımında kullanılan maddeler ele geçirdi. Operasyon esnasında içeride bulunan K.Ö. gözaltına alındı. Sahte deterjanlar ile deterjanları ambalajlamak için kullanılan makine ve hassas terazilere polis ekipleri tarafından el konuldu.

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