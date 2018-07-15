Küçükçekmece’de 15 Temmuz etkinlikleri

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Sokağa Sahip Çık - 33 Basketbol Turnuvası’nın bugün finali yapıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından desteklenen maçlar, 4 bölgede gerçekleştirildi. Küçükçekmeceli gençlerin kıyasıya bir mücadele sergilediği maçlarda üç kişilik iki takım standart bir yarı saha içerisinde birbirleri ile karşılaştı. Basketbol turnuvasına 4 bölgede 46 takımdan 182 sporcu katılım gösterdi. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak amacıyla yapılan bu turnuvada hedeflenen ise hain darbe girişiminde milletin sokağa nasıl sahip çıktığını ve gençlerin de basketbol maçıyla sokağa sahip çıkması gerektiği konusundaki duyarlılığa dikkat çekmekti. Ünlü basketbol oyuncusu Furkan Aldemir de yorumlarıyla maçı destekleyerek gençlerin yanında oldu.

"Türkiye’de böyle basketbol turnuvalarının olması ve artması bizim için güzel bir şey”

Organizasyonun güzel oluşundan bahseden Türk basketbol oyuncusu Furkan Aldemir, “Burada güzel bir organizasyon var. ’Sokağa sahip çık’ adlı basketbol turnuvası var. Türkiye’de böyle basketbol turnuvalarının olması ve artması bizim için güzel bir şey. Türk basketbolu için güzel bir şey. Böyle organizasyonları belediye düzenler. Başkanımız Temel Karadeniz’e çok teşekkür ediyoruz. Bu turnuvanın devamı sürer. Buradaki arkadaşlara destek olmak için geldim. İnşallah onları mutlu etmişimdir, bugün güzel bir gün geçireceğiz” dedi.

"15 Temmuz’da milletimiz sokağa çıkarak sokağımızı korudu. Bugün biz burada sokağa çıkarak koruyoruz”

15 Temmuz ruhuyla burada bulunduklarını ifade eden Kader Balçık, “Bugün burada 15 Temmuz’da yaşanan olayların ruhuyla burada bulunmaktayız. Geçen 15 Temmuz’da vatandaşlarımız, milletimiz sokağa çıkarak sokağımızı korudu. Bugün de biz burada sokağa çıkarak sokağımızı korumuş bulunmaktayız. Umarım iyi geçer. Başkanımız Temel Karadeniz’e böyle bir şey düzenlediği için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Herkesi kaynaştırdığı için Başkan Karadeniz’e teşekkürlerini dile getiren Halil İbrahim Budak, "Sokağımıza sahip çıkmak için buradayız. 30 yaşımızda da olsak, 20 yaşımızda da olsa, 10 yaşımızda da olsak sokağın ruhunu yansıtmak için buradayız. 15 Temmuz’un ruhunu yansıtmak için buradayız. Başkanımız Temel Karadeniz’e çok teşekkür ederiz. Hem gençler, hem çocuklar, hem bayanlar, hem erkekler herkesi kaynaştırdığı için, böyle bir ruha sahip çıktığı için tekrar teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.