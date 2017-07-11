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11 Temmuz 2017 18:34

Küçükçekmece’de "15 Temmuz Şehitleri Fotoğraf Sergisi" açıldı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Küçükçekmece’de

11 Temmuz 2017 18:34


Halkalı 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapılan serginin açılışına Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencen, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, 15 Temmuz gazisi Mehmet Onay ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükçekmece Belediyesinin kardeş şehri Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden TEOG sınavında başarılı olan 50 öğrenci de sergiye katıldı. Kaymakam Kaya, darbe gecesini anlatan fotoğrafları yorumlayarak öğrencilere bilgiler verdi.


15 Temmuz nöbetlerini tutmaya devam edeceklerini aktaran Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Bugün sabah itibariyle ilçemizdeki şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik, şehit yakınlarımızla beraberdik. Ardından gazilerimizle buluştuk. Öğle namazıyla birlikte mevlidimiz vardı oraya katıldık. İnşallah 16 Temmuz sabah namazına kadar da nöbetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Tüm yurtta olduğu gibi Küçükçekmecemizde 15 Temmuz Şeref Meydanı’ndayız, o gün darbeye karşı koyan kardeşlerimizle nöbet tuttuğumuz meydandayız ve halkımızın milli birlik ve beraberliği için o nöbetlere devam edeceğiz” dedi.



“İnşallah bir daha 15 Temmuz gibi hain kalkışmalara maruz kalmayız”


15 Temmuz gecesinin unutulmaması gerektiğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencen ise, “15 Temmuz’da şehit olan kardeşlerimize Cenabı-ı Hakk’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Mehmet Akif Ersoy aklımıza geliyor, o eşsiz marşımız o zaman da dediği gibi Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demişti. 15 Temmuz akşamı yaşananlar Türk milletinin ne kadar büyük bir millet olduğunu ortaya koydu, bunu hepimiz gördük. İnşallah bir daha 15 Temmuz gibi hain kalkışmalara maruz kalmayız ve milletimiz böyle acılar yaşamaz” şeklinde konuştu.




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