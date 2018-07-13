Küçükçekmece’de 15 Temmuz Şehitleri mezarı başında dualarla anıldı

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut da, "Bu bizim için bir diriliş destanıdır" dedi.

Küçükçekmece’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümünde şehitleri anma programı düzenlendi. Cuma namazının ardından 15 Temmuz Gazileri Platformu’nda başlayan programa, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut ve çok sayıda gazi ile şehit yakını katıldı. Program kapsamında 15 Temmuz Gaziler Platformu binasında şehitlerin ruhu için Kur’an-ı Kerim okundu. Burada bir açıklama yapan ilçe kaymakamı Kaya, şehitleri rahmetle andığını ifade ederek, ”Bugün 15 Temmuz’u unutmamak unutturmamak adına, Cuma namazı ardından ziyaretimizi gaziler platformuna yapıyoruz. Bugün Türkiye’nin her yerinde hain darbe girişimine karşı duran buna karşı koyan fiilen karşı duruşun içinde olan gönlüyle karşı koyan herkesi burada anmak üzere bir araya geldik” diyerek platform başkanı Erol Bulut’a teşekkürlerini dile getirdi.

“Tevazu ile yaşamalıyız”

15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ise 15 Temmuz’un 2’nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Bu bizim için bir diriliş destanıdır, Cumhurbaşkanımızın deyimiyle. 15 Temmuz, bu davaya gönül veren bu ümmetin davasıdır. İnşallah yeni sistemle birlikte bir yükseliş durumuna da geçeceğiz herkese teşekkür ediyorum. Bütün geçmişlerimize şehitlerimize rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık sıhhat ve afiyet diliyorum. İnşallah buradan da kabristana gideceğiz. Onlar ölü değildir şehitlerimiz. Onlar bizim aramızdadır. İnşallah Mevla’m bize de şehitlik nasip eylesin diyorum. Biz gaziler için söylüyorum, bizim bir ayrıcalığımız yoktur. Bunu unutmadan tevazu ile yaşamalıyız. Devletimize her zaman şükranlarımızı iletmeliyiz. Biz sadece vurulduğumuz için Allah’ın bir lütfüdür. Sadece medeni kanuna göre olmayan bir şeyi devletimiz icat etti bize sivil gazilik verdi bu bile devletimize ömür boyu şükretmemiz için teşekkür etmemiz için bir vesiledir” diye konuştu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise şehitleri rahmetle andığını belirterek, “Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbimden ülkemizde bu şehitlik şuurunu hiç çekip almaması için niyazda bulunuyorum. 15 Temmuz için çok güzel şeyler söyleyebiliriz. Marşlar söyleyebiliriz şiirler okuyabiliriz ama asıl olan ders çıkarmaktır. İnşallah bu tuzaklara tekrar düşmeyiz. Bu noktada hepimize Rabbim feraset nasip etsin, irfan nasip etsin. Tekrar şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

Programda, 15 Temmuz şehitleri olan Murat Kocatürk ve Mehmet Güder’in mezarı başında dualar edildi.