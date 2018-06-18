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18 Haziran 2018 13:40

Küçükçekmece’de açık havada kültürler buluşuyor

Düzenlediği yöresel festivallerde binlerce hemşehriyi bir araya getiren Küçükçekmece Belediyesi, yepyeni bir festivale imza atıyor.

Küçükçekmece’de açık havada kültürler buluşuyor

18 Haziran 2018 13:40

Yöresel müziklerin yanı sıra yöresel lezzetlere de ev sahipliği yapacak festival, binlerce hemşehrinin birlik ve beraberliğine sahne olacak.


Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm renklerini ‘Yöresel Festivaller’ etkinliğinde 19 Haziran’da bir araya getiriyor. Fevzi Çakmak Meydanı ev sahipliğindeki festival kapsamında düzenlenecek olan İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Balkan- Trakya günlerinde yerel ve ulusal pek çok sanatçı sahne alacak. Festivalde yerel sanatçıların yanı sıra ünlü sanatçılar Onur Şan, Selahattin Alpay, Grup İmera, Rumeli Ekrem ve sevenleriyle buluşacak.




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