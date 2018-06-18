Küçükçekmece’de açık havada kültürler buluşuyor

Yöresel müziklerin yanı sıra yöresel lezzetlere de ev sahipliği yapacak festival, binlerce hemşehrinin birlik ve beraberliğine sahne olacak.

Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm renklerini ‘Yöresel Festivaller’ etkinliğinde 19 Haziran’da bir araya getiriyor. Fevzi Çakmak Meydanı ev sahipliğindeki festival kapsamında düzenlenecek olan İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Balkan- Trakya günlerinde yerel ve ulusal pek çok sanatçı sahne alacak. Festivalde yerel sanatçıların yanı sıra ünlü sanatçılar Onur Şan, Selahattin Alpay, Grup İmera, Rumeli Ekrem ve sevenleriyle buluşacak.