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30 Ağustos 2018 22:21

Küçükçekmece’de Ayna şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü Küçükçekmece’de Ayna şarkılarıyla kutlandı.

Küçükçekmece’de Ayna şarkılarıyla Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos 2018 22:21

Sevilen grubun söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği konserde Ayna grubu sahne aldı. Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleşen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Konser şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başladı. Ayna, geçmişten bugüne hafızalarda yer etmiş şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Vatandaşların hep bir ağızdan eşlik ettiği grup, söylediği şarkılarla Küçükçekmecelilere Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.



“Basit bir kelime değil Zafer Bayramı”


Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan ve konseri en önden izleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün Zafer Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz basit bir kelime değil Zafer Bayramı arkasında acı, gözyaşı, keder, inanç iman var. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye’nin parça parça olacağını düşünenler vardı. Rabbim bizlere bir daha Kurtuluş Savaşı kazanabileceğimiz acılar yaşatmasın inşallah“ dedi.




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