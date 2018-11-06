Küçükçekmece'de bağımlılıkla mücadele seferberliği

Küçükçekmece Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi Uzman Klinik Psikologları Zeynep Burcu Eriki ve Nilsu Gürcan İMKB Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

76 okulda devam edecek

Uzman Klinik Psikolog Zeynep Burcu Eriki bağımlılığın bir hastalık olduğuna dikkat çekerken, Uzm. Klinik Psikolog Nilsu Gürcan teknoloji bağımlılığı noktasında kontrollü internet kullanımının önemini öğrencilere anlattı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında bağımlılığı önleme kapsamında BAYAMER'in uzman kadrosu tarafından Küçükçekmece'de 76 okulda seminerler devam edecek. Proje ile 20 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.