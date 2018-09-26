Küçükçekmece'de bağımlılıklara karşı farkındalık semineri

Günümüzde oranı gittikçe artan bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Küçükçekmece'de “Bağımlılık” semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Uzman Psikolog Sema Balık Okutan, “Yeme ile ilgili bozukluklar farklı bağımlılıkları besliyor. Sevgi bağları ne kadar güçlüyse bağımlılık oranının o kadar düşük olabileceğini hem klinik olarak gözlemledik hem de sosyal olarak gözlemliyoruz” dedi.

Günümüzde oranı gittikçe artan bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Sevgi Bağları Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Küçükçekmece Belediyesi BAYAMER(Bağımlılıkla Mücadele Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi) işbirliğinde “Bağımlılık” semineri düzenlendi. Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen seminere Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in eşi Nilgün Karadeniz, BAYAMER Sorumlusu Uzman Psikolog Sema Balık Okutan, Sevgi Bağları Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde konuşmacı olarak vatandaşlara hitap eden Uzman Psikolog Sema Balık Okutan, bağımlılığın belirtileri ve bağımlılığa karşı yapılması gerekenleri anlattı. Bağımlılıklara karşı ailelerin çocukları ile ilişkilerinin önemini belirten Okutan, yakın ilişkilerin bağımlılıktan haberdar olmak ve önüne geçmek adına önemli olduğuna dikkat çekti.

“Yeme ile ilgili bozukluklar farklı bağımlılıkları besliyor”

Madde, alkol, internet gibi birçok bağımlılığın günümüzde önemli sorunları da beraberinde getirdiğini ifade eden BAYAMER Sorumlusu Uzman Psikolog Sema Balık Okutan, “Yeme ile ilgili bozukluklar, bir bağımlılık düzeyinde değil ama farklı bağımlılıkları besliyor. İnternet başında zaman geçirirken de annenin getirdiği her şeyi yemesi de aslında dur mekanizmasının ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor; bu da aslında bağımlılıkla yakından ilişkili. Bağımlılığın ilacı bir kişinin bağımlı olmasını istemiyorsak özellikle çocuklarımızı bağımlılıktan uzak yetiştirmek istiyorsak, bence en temeldeki duygu yakın ilişkiler kurmak. Çocuklarımızla zaman geçirmek, sorumluluk vermenin önemli bir nokta olduğunu, sevgiyle daha birbirini anlayan ilişkilerin güzel olacağını düşünüyoruz. Sevgi bağları ne kadar güçlüyse bağımlılık oranının o kadar düşük olabileceğini hem klinik olarak gözlemledik hem de sosyal olarak gözlemliyoruz” dedi.