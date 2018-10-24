Küçükçekmece'de belediye personeline meme kanseri semineri

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerde İstanbul Aydın Üniversitesi Medical Park Florya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selin Kapan belediyenin kadın personellerini meme kanseri ile ilgili bilgilendirdi.

“Her kadın meme muayenesi yaptırmalı”

Türkiye'de kadınlarda görülen en sık kanserin meme kanseri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Selin Kapan, “ Her 8 kadından birinin hayat boyu meme kanseri olma riski var. 2015 yılında 17 bin kadına meme kanseri tanısı koyuldu. 20 yaşından itibaren her kadının yılda bir kez hekim muayenesi olmasını, 40 yaşından itibaren tüm sağlıklı kadınların hiçbir şikayetleri olmasa da yılda bir kez hekim muayenesinin yanında mamografi çektirmelerini öneriyoruz” diye konuştu. Selin Kapan, erken evrenin meme kanseri tedavisindeki önemine de dikkat çekti.

Yapılan çekilişle 3 personele ücretsiz muayene ve mamografi hediye edildi.