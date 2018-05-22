İlçedeki orta öğretim öğrencilerinin yazarlık kabiliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, dereceye girenlere Bosna Hersek gezisi hediye edildi.

Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dördüncüsü düzenlenen ’Ben de Yazarım’ yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. İlçede bulunan orta öğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrencinin yarıştığı kompozisyon yarışmasında, dereceye girenler Bosna Hersek gezisi ile ödüllendirildi. Sefaköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine; Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı. Ödül töreninde sahne alan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi öğrencileri seslendirdikleri şarkılarla ödül törenine renk kattı. Törende gençlerin seslendirdiği şiirler de büyük beğeni topladı. Öte yandan yarışmada dereceye giren yazılar kitaplaştırılarak bir eserde toplanacak. Projenin gençler için önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Kaymakam Harun Kaya, gençleri tebrik etti. Kaya, “Eğer yeryüzünde bir şeyleri değiştirme şansımız var bunu yapıyorsanız insansınız. Bildiğiniz ile amel etmiyorsanız bildiğinizin hiç bir anlamı yoktur. Hepinizi tebrik ediyorum”dedi.

“Yarışmalarda farkındalık oluşturmak çabasındayız”

Bosna Gezisinin tarihle bağ kurulması açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, “ Gelişmemiş toplumları incelediğimizde muhakkak onların okuma yazma konusunda çok geri olduklarını gözlemliyoruz. Dünyada teknolojisini ilerletmiş, dünyaya hükmeden ülkeleri incelediğimizde onlarında okuma yazmada, gerek gazete gerek kitap noktasında çok ciddi çaba sarf ettiklerini, bu noktada çok yetişmiş insanlar olduklarını görmemek elde değil. Dolayısıyla bizler, belki bu yarışmalarda bir farkındalık oluşturma çabası içerisindeyiz. Gezi ödülü çok anlamlı olmuş bence. Oralar bize çok uzak ülkeler gibi geliyor olabilir ama aslında bundan 110 sene evvel bizim vatanımız olan topraklardı. Ama araya konan sınırlar, bizim gönül coğrafyalarımızda olmaması lazım. Oraları bu ödül vesilesi ile gezenler var ama muhakkak her fırsatta oraları görmek lazım” dedi.