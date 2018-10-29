Küçükçekmece'de bilim engel tanımıyor

Küçükçekmece Belediyesinin gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak ve topraksız tarım fikrini araştırmak ve geliştirmek amacıyla Bilgi Evleri'nde hayata geçirdiği “Bilim Engel Tanımaz-Topraksız Tarım Projesi”nde sona gelindi. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

10 sağlıklı çocuk ile 10 engelli çocuğun ortaklaşa yürüttüğü projede öğrencilere hidroponik sistemler (topraksız tarım) üzerine düşünecekleri projeler tasarlayarak, uygulanabilir olmasını sağlayacakları 6 haftalık bir eğitim verildi. Proje sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından takdim edildi. Proje bilimsel yararının yanı sıra sosyal açıdan çocukların birbirlerine engelsiz bakış açılarını genişletmek amacını taşıyor.