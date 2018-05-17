Küçükçekmece’de binler aynı sofrada buluştu

Binlerce Küçükçekmeceli aynı sofrada oruç açtı.

Küçükçekmece Belediyesi, ‘Sokak iftarlarında buluşalım, bereketi paylaşalım’ sloganıyla her yıl düzenlediği iftar programları kapsamında ilk iftar sofrasını Atakent Mahallesi’nde kurdu. Hacı Ömer Çetinsaya Camii’nde kurulan iftar sofrasında Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz binlerce Küçükçekmeceli vatandaşla birlikte oruç açtı.

“Çocuklarımıza güzel Ramazan anıları bırakmak istiyoruz”

Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, herkesin Ramazan ayını kutlayarak, “Rabbimize hamdolsun ki yine Ramazan’a kavuştuk. Ancak dünyada yine Müslümanların Ramazan’ına kan doğrandı. Filistin’de 52 tane Müslüman kardeşimiz sadece bir inat uğruna katledildi. Rabbimden bu sofraların yüzü suyu hürmetine bu akan kana son vermesini diliyorum. Ülkemizdeki barış, sevgi, kardeşlik Ramazan’da daha bir kendini gösteriyor. Sofralarımızda sevgi olsun istiyoruz. Bu nedenle şu anda aramızda bulunan çocukları çok önemsiyoruz. Onların hatıralarına güzel bir Ramazan bırakmak istiyoruz” dedi.

Vatandaşlardan büyük ilgi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar sofralarında mahalle sakinleri Ramazan Ayı’nın rahmet ve bereketini aynı sofrada paylaştı. Temel Karadeniz’le aynı sofraya oturan vatandaşlar ise, Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederek, minnetlerini dile getirdi. Binlerce kişiyle birlikte oruç açmanın keyfini yaşayan Küçükçekmeceliler daha sonra Hacivat-Karagöz animasyon gösterisiyle eğlenceli dakikalar geçirdi. Ayrıca iftar sonrası Küçükçekmece Belediyesi tarafından Atakent mahallesi sakinlerine çay ikramı yapıldı.