Küçükçekmece'de boya fabrikasında yangının çıktığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de boya fabrikasında çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin baca kısmında yükseldiği görülüyor.

Küçükçekmece'de bir boya fabrikasının baca kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler hızla dışarı çıkarken etrafı yoğun duman kapladı. Kıvılcımların ilk çıktığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin fabrikanın baca kısmında yükseldiği görülüyor.