Küçükçekmece'de çini fırını açıldı

Çini Fırını'na bu işe yıllarını vermiş Çini Hocası Latife Aktan' ın adı verildi.

Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde gerçekleşen çini fırını açılışına, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, Küçükçekmece Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi Danışmanı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çini Hocası Latife Aktan başta olmak üzere çok sayıda Küçükçekmeceli vatandaş katıldı.

“Çok gururlandım, teşekkürler”

Açılışta söz alan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu, “Başkanımızın önderliğinde kültür-sanatta daha ileriye daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Bu fırın da bizim bu işe verdiğimiz önemin bir nişanesi. İstanbul'da benzeri yok. Başkanımız göreve geldiğinden beri ilçemizde kültür-sanat faaliyetlerinde başarılı olması için gayret gösteriyoruz” dedi. Adına bir çini fırını atölyesi açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu, çok gururlu olduğunu dile getiren Latife Aktan, Küçükçekmece Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti. Besim Müftüoğlu kurdele kesiminin ardından hocalara teşekkür ederek çiçek verdi. Latife Aktan ise Besim Müftüoğlu' na çini hediye etti.

Küçükçekmece'den çiniye büyük ilgi

Geleneksel Sanatlar Akademisi Çini hocası Nazan Ilgaz ise, çiniye Küçükçekmece'de yoğun ilgi olduğunu söyledi. Ilgaz, “Öğrencilerle ilk önce tasarım yapıyoruz. Daha sonra tasarımı renklendiriyoruz. Fırına koyuyoruz. Son sözü fırın söylüyor. Buraya yoğun bir ilgi var. Şu anda 40'a yakın öğrencimiz var. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyoruz. Buradan sonra atölye açanlar, yüksek lisans yapanlar bile var” dedi.

Şehitlerimizden etkilendi çini yaptı

İlk açıldığı günde beri derslere devam ettiğini söyleyen Ayten Kurgan (Restoratör), “Burada çok güzel bir ortam var. Öğretmenler çok uzman kişiler. Şu an yüksek lisans yapıyorum. Şehitlerimizden etkilenerek bir eser yaptım. Bu eserdeki çiçekler şehitlerimizin kan damlalarından oluştu. Bu eserin ismi kan çiçekleri” diye konuştu. Emekli bankacı Ayşegül Abalı da ilk günden beri çini derslerine devam ettiğini belirterek, “Çiniyle tanıştıktan sonra bambaşka bir dünyaya girdim. Küçükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” dedi.