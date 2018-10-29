Küçükçekmece'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle Cumhuriyet'in 95 yılı kutlandı. Kutlamalarda sahne alan ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı söylediği şarkılarla vatandaşları coşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 95 yılı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikle kutlandı. Binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği gecede bir konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ‘'Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizin, bütün şehitlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasını bize armağan ettikleri için bu bayrağın altında yaşama şansını bize sağladıkları için onları rahmetle, minnetle anıyoruz. Hepinize Cumhuriyet'in kıymetini bilmeyi ve ay yıldıza yakışan vatandaşlar olmayı diliyorum. Mustafa Kemal'in en büyük ideali muasır medeniyetler seviyesine çıkmaktı. Bu seviyeye ancak eğiterek çıkabilirsiniz'' diye konuştu.

Başkan Temel Karadeniz, daha sonra ilçede yapılan ve yapılması planlanan projeleri anlattı. Başkan Karadeniz'in projelerini ilgiyle dinleyen vatandaşlar projeleri alkışlarla karşıladı.

Başkan Karadeniz'in konuşmasının ardından ünlü pop sanatçısı Soner Kabadayı dev bir Türk bayrağıyla çıktığı sahnede ilçe halkına eşsiz bir Cumhuriyet konseri yaşattı. Konserde en sevilen şarkılarının yanı sıra 10'uncu Yıl Marşı'nı seslendiren Kabadayı'ya binlerce Küçükçekmeceli eşlik etti.