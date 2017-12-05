Küçükçekmece’de engellilere özel ‘Kasaba Projesi’

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ‘Engelliler Günü’ münasebetiyle ilçedeki engelli vatandaşları yemekte ağırladı.

Küçükçekmece Nikah Sarayı’nda düzenlenen yemeğe yüzlerce engelli vatandaş aileleriyle birlikte katıldı.

“Farkındalık oluşturmalıyız”

Engelli vatandaşlara karşı duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Hepimizin birer engelli olabileceğini unutmamalıyız. Elimizde fırsat varken, engelli vatandaşlarımıza engel teşkil edebilecek sorunları ortadan kaldırmalıyız. Çevremizde bununla ilgili farkındalık oluşturmalıyız. Engellilik sadece doğuştan gelmiyor, sonradan da meydana gelebilir.” diye konuştu.

“Kasaba Projesi hayata geçecek”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, engelli vatandaşlara “Küçükçekmece Belediyesi Engelliler Kasabası” projesinin müjdesini verdiği konuşmasında, “Teşrifleriniz için hepinize teşekkür ederim. Bir imtihan dünyasında yaşıyoruz bazı kardeşlerimizin belki bu dünyada imtihanları biraz daha çetin ama bu imtihandan sonra alacağınız mükâfatların farklı olacağını biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin ailelerinin de çetin bir imtihanı var ama sevgi engel tanımaz. Sevgiyi büyüttüğünüz, insanlığı, yardımlaşmayı büyüttüğünüz için hepinize teşekkür ederim. Engellilerin toplumdaki yeri o toplumun medenililiğini gösteriyor. Sizler için yapacak çok şeyimiz var. Belediye olarak çok yakında İç Kumsal’da belediyemize ait bir noktada engelliler için kasaba hazırlığımız var. İnşallah yakın bir zamanda bu projeyi sizlerle buluşturacağız. Belki de bir sonraki engelliler gününü orada kutlarız. Engelli kardeşlerimize destek olan engelli ailelerine teşekkür ederim. Hayata sımsıkı tutunan ve Rabbine olan bağımlılığından asla taviz vermeyen bütün engelli kardeşlerimizi selamlıyorum.” diye konuştu.

Programda Yetenek Sizsiniz programıyla ismini duyuran ve milyonların sevgisini kazanan görme engelli Bilal Göregen, mini bir konser verdi. Engelli vatandaşlar, Bilal Göregen’in söylediği şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.