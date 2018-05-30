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30 Mayıs 2018 10:31

Küçükçekmece’de eski Ramazanlar yaşatılıyor

Küçükçekmece’de düzenlenen renkli etkinliklerle eski Ramazan gelenekleri yaşatılıyor.

Küçükçekmece’de eski Ramazanlar yaşatılıyor

30 Mayıs 2018 10:31


Küçükçekmece Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlediği geleneksel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.


Ramazan ayının 14’üncü gününde Ortaoyunu gösterisiyle başlayan etkinlikler, eski Ramazanları aratmadı. Ramazan gecelerinde oynanan bir meydan oyunu olan Ortaoyununu özellikle çocuklar ilgiyle izledi. Gecede ilahi sanatçısı Rıfat Çalışkan icra ettiği tasavvuf musikisiyle kulakların pasını sildi.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de alandaki etkinliklere katılarak, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Karadeniz, Hünerli Eller Çarşısı’ndan da alışveriş yaptı. Gecede semazen gösterisi ilgiyle izlendi.




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