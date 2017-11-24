Küçükçekmece’de evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor

Kişisel bakımları yapılan bireylerin, yaşadıkları ortam sağlık koşullarına uygun hale getirilerek, evlerde her türlü temizlik, tadilat, bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Engelli Yaşlı ve Evde Bakım Hizmeti Ekipleri, ilçedeki binlerce engelli ve yardıma muhtaç vatandaşa yardım eli uzatıyor. Belediyeye başvuru yapan vatandaşlara 12 kişilik evde bakım personeli tarafından sıcak yemek saç sakal tıraşı, tırnak bakımını temizlik evde bakım onarım hizmeti, veriliyor.. Ayrıca ekipler, ilaçlama da yaparak evlerin daha hijyenik hale gelmesini sağlanıyor.

Verilen hizmetler kapsamında İlçede yaşayan 84 yaşındaki Muhtar Küçükaras ve eşi 79 yaşındaki Güzel Küçükaras’ın evi temizlendi. Kimseleri bulunmayan yaşlı çiftin, aldıkları hizmetle yüzü güldü.

Binlerce vatandaşa evde bakım hizmeti

Yapılan yardımlarla ilçedeki yardıma muhtaç çok sayıda kişiye ulaştıklarını belirten Küçükçekmece Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Veysel Kaya vatandaşların kendilerine ulaşması çağrısında bulundu. Kaya, “Kimsesizlere hizmet vermek belediye olarak bizim boynumuzun borcudur. Siyasi bir amaçla değil sadece vatandaşlarımızın duasını almak amacıyla yapıyoruz. Bunun yanında evde bakım hizmetleri yapıyoruz, hastamızın kuaförlük hizmetini biz veriyoruz. Evini temizleyemeyecek durumda olanlara iki yardımcı hanımefendi gönderiyoruz. İki kişi evi temizliyor. Tamirci arkadaşımız evdeki bozuk musluk , ve diğer eşyaları tamir ediyor. Psikolojik danışmanlık merkezlerimiz var. Hastaların ve yaşlıların yalnız kalmak ve ölmek korkuları vardır. Onları rahatlatmak amacıyla danışmanlık hizmetleri veriyoruz” dedi.

“Evde bakım hizmeti verdiğimiz, sıcak yemek verdiğimiz 6 bin vatandaş var” diyen Kaya, “Ulaşım hizmeti verdiğimiz yaklaşık 22 bini buldu. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz 7 bin 200 kişi. Küçükçekmece Belediyemize ait bir iyilik merkezimiz var. Vatandaşlarımız bunları bilsinler. Yakınındaki komşularına duyarsız kalmasınlar. Yaşlıya hastaya duyarsız kalmasınlar lütfen bize ulaşsınlar. Biz de onlarla ilgilenelim. Bu vebal sadece benim değil herkesin vebali” diye konuştu.

Hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden Küçükaras çifti ise “Evimiz temizleniyor. Her ay gelip heryeri temizliyorlar, evi tamir ediyorlar. Gıda yardımı da yapılıyor. Biz yapamıyoruz temizlik işlerini. Allah razı olsun” diye konuştu.

Bu güne kadar binlerce vatandaşa ulaşan belediye ekipleri, belediyede, hastanelerde ve kamu kurumlarında işi olan hastalar için ulaşım imkanı da sağlıyor. Evlerinden alınan vatandaşlar, işlemlerini tamamladıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.