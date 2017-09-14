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14 Eylül 2017 15:44

Küçükçekmece’de kaçak sigara operasyonu

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde kaçak sigara bulundurduğu tespit edilen bir iş hanına polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece’de kaçak sigara operasyonu

14 Eylül 2017 15:44

Polis ekiplerinin balyozla duvarları kırdığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL olan binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.


İstanbul emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri kaçak sigara bulundurduğu tespit edilen bir iş hanına operasyon düzenledi. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan iş hanına düzenlenen operasyona özel harekat polisleri, çevik kuvvet ekipleri ve havadan polis helikopteri de destek verdi.


Piyasa değeri yaklaşık 1 Buçuk Milyon TL kaçak sigara ele geçirildi


Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL olan binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi. Baskın sırasında 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında siyah film ile kaplanan sigara kartonları dikkat çekti. Paketlerin x-rey cihazında sigaraların belli olmaması için siyah filmle sarıldığı öğrenildi.


Balyozla kırılan duvarlardan kaçak sigaralar çıktı


Operasyon kapsamında bütün iş hanını didik didik arayan polis ekipleri binlerce paket kaçak sigaraya ulaştı. Duvarların için dede kaçak sigaralar olabileceğinden şüphelenen ekipler balyozla duvarları kırdı. Kırılan duvarların içinden sigara paketleri çıktı.


Öte yandan, bazı sigara kaçakçıların polisleri görünce sigaraları çöpe attığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kaçakçılar tarafından çöp konteynerlerine atılan sigaralar da ele geçirildi.




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