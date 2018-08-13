Küçükçekmece’de kadınlara özel kafe

İstanbul’da bir ilki gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi, kadınlara özel kafe projesini hayata geçirdi. Sultanmurat Kapalı Pazar Yeri’nin hemen yanında hizmet veren kafe, uygun fiyatları ve geniş menü seçenekleriyle kadınların tercihi arasında yer alıyor. Her yaştan kadının bir araya gelerek hoş bir ortamda çay içerek sohbet ettikleri, deneyimlerini paylaştıkları, farklı konularda bilgi edindikleri ve gönüllü aktivitelerle buluşma noktası yaptığı sıcak bir mekan olan Sultan Kafe’de kadınlar altın günü de yapıyor.

“Uygun fiyat, geniş menü”

Kafe işletmecisi İlknur Bilgin, “Yıllardır kadınlarımızın böyle bir talebi vardı. Burası kadınlarımızın kendi başına rahatça hareket edip, altın günlerinde, doğum günlerinde, dost sohbetlerinde buluşabileceği, görüşebileceği kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş menü sunduğumuz bir mekan. Küçükçekmece’nin tüm sultanlarını Sultan Kafe’ye davet ediyorum. Bize bu mekanı sunduğu için Başkan Karadeniz’e teşekkür ederim” diye konuştu.

“Başkan Karadeniz’e teşekkür”

Kafeye Başakşehir’den geldiğini ifade eden Mehtap Polat, “Arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz hoş bir mekan. Sonuçta, kadın kadına daha rahat ediyoruz. Bize bu rahatlığı ve anlayışı sunan Başkan Karadeniz’e teşekkür ederim” dedi.

Kadınlar memnun

Küçükçekmece’de ikamet eden Fatma Kantar ise ilçelerine kadınlara yönelik Sultan Kafe’nin kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, gönül rahatlığıyla mekanın tercih edilebileceğini ifade etti.