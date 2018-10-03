Küçükçekmece'de kadınlara özel kafe

Küçükçekmece Belediyesince kadınlara özel olarak hazırlanan Sultan Cafe'nin açılışı yapıldı. Kafeye sadece kadınlar girebilirken, garsonlar bile kadınlardan seçiliyor.

Küçükçekmeceli kadınların hem sosyalleşmek hem de özel günlerini organize etmek için talep ettikleri ve sadece kadınlara özel olarak hizmet veren kafe açıldı. Sultanmurat Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nin hemen yanında hizmet vermeye başlayan kafenin açılışını Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü yaptı. Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken kafenin açılışına çok sayıda kadın da katıldı.

Her yaştan kadının bir araya getiren Sultan Cafe'nin işletmecisi İlknur Bilgin, bölge kadınlarının uzun zamandır bu tür bir kafe talebi olduğunu söyledi. Sloganlarını açıklayan Bilgin, "Sabah 9'da kahvaltı ile başlayıp akşam 7'ye kadar devam ediyoruz çalışmaya. Hanımlarımıza özel kabul günleri, doğum günleri ve diğer özel günlerini yapabilecekleri, erkek garsonların olmadığı, bayanların hizmet ettiği bir tesis. Belediye başkanımızdan bununla ilgili uzun zamandır bir talep vardı vatandaşlarımızdan. O da burayı değerlendirdi. Biz de elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Sloganımız, 'Küçükçekmece'nin kadınları sultanları, Sultan Cafe'de.' Her zaman bekliyoruz” dedi.

"Cinsiyetçi bir ayrım olarak algılamasın”

Kafenin açılışını yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de cinsiyetçilik ayrımı konusuna dikkat çekti. Kafenin cinsiyetçi ayrım olarak algılanmamasının gerektiğini ifade eden Başkan Karadeniz şöyle konuştu:

"Bu aslında cinsiyetçi bir yaklaşım değil ama sadece kadınların gelip konaklayabileceği, oturup çay, kahve içebilecekleri bir mekanın eksikliği hissediliyordu. Bölge halkının bu şekildeki taleplerine cevap verdik. İnşallah bunların sayılarını bazı noktalarda artırmaya çalışacağız. Vatandaşlarımız bunu cinsiyetçi bir ayrım olarak algılamasınlar, kadınlar zaman zaman baş başa kalmak istiyor. Böyle bir ihtiyaçtan kaynaklanan Sultan Cafe'yi açmış bulunuyoruz.”