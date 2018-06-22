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22 Haziran 2018 12:49

Küçükçekmece’de Karadeniz rüzgarı esti

Küçükçekmece’de sahne alan İmera grubu ilçede Karadeniz rüzgarı estirdi.

Küçükçekmece’de Karadeniz rüzgarı esti

22 Haziran 2018 12:49


Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği ’Yöresel Festivaller’ etkinliğinin 3. gününde ilçede Karadeniz rüzgarı esti. İmera grubunun konseriyle renklenen etkinlikte, İstanbul’un dört bir yanından gelen Karadenizliler coşku ve eğlence dolu bir gece yaşadı.



İmera’dan coşku dolu konser


Ordu, Giresun, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Rize, Trabzon ve Artvinli vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gecede İmera grubu, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla vatandaşları coşturdu. Gecede yöresel sanatçılar Nahit Akdemir, Sadık Karaca, Mahmut Uzuner, Hüseyin Kaya, Egemen Sekmen, Hüseyin Şimşek ve Aydın Beyoğlu da sahne aldı. Sanatçıların söyledikleri şarkılara vatandaşlar horonla eşlik etti. Yöreye özgü halk oyunları da ilgiyle izlendi.


Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’de katıldı. Milletvekili Hasan Turan vatandaşları selamladığı konuşmasında, festivallerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını belirterek Başkan Karadeniz’e teşekkür etti.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise programa ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Küçükçekmece’de projeler hayat bulmaya devam ediyor. Fevzi Çakmak Kapalı Pazar yerimizdeyiz. İstanbul’un kamu eliyle yapılmış en büyük pazar yeri burası. Küçükçekmece ve ilçe sakinlerimiz her şeyin en iyisine layık. İlçemizde 5 pazar yerimiz daha çok yakında hizmete girecek. Bu birlik ve beraberlik ortamına katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Bizler birbirimizi böyle ortamlarda daha iyi tanıyarak bağlarımızı güçlendiriyoruz" diye konuştu.




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