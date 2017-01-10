Küçükçekmece’de karla mücadele aralıksız devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesi’nin yoğun kar yağışıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi dereceleri bulmasından dolayı vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Küçükçekmece Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını 7/24 saat prensibiyle sürdürüyor.

İlçe genelinde 14’ü tuz serpme ve kar küreme aparatlı yeni nesil araçlar olmak üzere 43 araç ve 353 personelle 24 saat mesai yapan Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.Bir taraftan da devam eden kar yağışı nedeniyle de kar küreme ve buz kırma çalışmalarına devam eden Fen İşleri Ekipleri, okullar, hastaneler, camiler ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale ederek, mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, şimdiye dek 1500 ton tuzu tuzlama için ilçe genelinde kullandı. Esnaflara, 10 bin paket özel paketlenmiş tuz dağıtılırken,anında müdahale için orta refüj ve tretuarlar ile ilçedeki sitelere de 5 bin çuval tuz bırakıldı.



Sıcak yemek, evde bakım ve ambulans hizmetleri devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri bünyesindeki Aş Evi de yardıma muhtaç vatandaşların imdadına yetişiyor. Kötü hava koşullarına rağmen ihtiyaç sahibi aileleri mağdur etmemek için bütün imkanları zorlayan Aşevi dağıtım ekibi, her gün yaklaşık bin kişiye iki öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün evde bakım ve ambulans hizmeti de zorlu kış koşullarına rağmen aksamadan devam ediyor. Küçükçekmece’de ikamet eden ve aynı zamanda tedavileri için sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşımlarını tek başlarına yapamayacak durumda olan engelli, yatalak ve yaşlı vatandaşlara yönelik hasta nakil hizmetleri 4 ambulans ve 8 taşıyıcı personelle sürüyor.



Sokak hayvanları unutulmadı

Öte yandan Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü soğuk havalarda sokak hayvanlarını da unutmadı. Ekipler periyodik olarak ilçenin çeşitli bölgelerindeki hayvan beslenme odaklarına mama takviyesi yaparak, açık arazilere de mama bırakıyorlar.



24 saat çalışmalar devam edecek

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçede karla mücadelenin 24 saat kesintisiz süreceğini ifade ederek, ekiplerin ulaşımda herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için tüm mahallelere ulaştığını dile getirdi.

Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlar 444 4 360 numaralı telefonu arayarak, nöbetçi ekiplerden yardım talep edebilirler.

Diğer taraftan ilgililer bazı sokaklara kuralsız park yapılması nedeniyle karla mücadele araçlarının giremediğini vatandaşların bu konuda daha hassas olmalarını istediler.