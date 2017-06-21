Küçükçekmece’de Kuyumcu Soygunu

Polis, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Tevfik Bey Mahallesi Merkez Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. İddialara göre bir otomobille kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz yüzleri maskeli 5 kişi dükkanın kepenklerini yanlarında getirdikleri demir levyeyle açarak içeri girdiler. İçeriden yüklü miktarda ziynet eşyası alan 5 kişi geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dükkanın alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanın çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerden sonra kuyumcudan yüklü miktarda ziynet eşyasının çalındığı tespit edilirken, bazı altınlarında cadde üzerine düşürülmüş halde bulunduğu görüldü. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.